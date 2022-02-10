Четверг, 10 Февраля 2022 16:01

АрмИнфо. Грузинская телекомпания "Имеди" принесла извинения за "ошибку" в репортаж про "мацун".

Как сообщает посольство РА в Грузии, телекомпания приносит извинения за техническую ошибку. "В ходе передачи "Хроникон" произошла ошибка. В частности, надпись на фотографии, использованной во время показа сюжета "Грузинский мацони против мацун", не соответствовала оригиналу. Информационная служба телекомпании "Имеди" поясняет, что это была техническая ошибка, выражает сожаление и приносит извинения за допущенную ошибку. Эта часть сюжета будет удалена из всех социальных платформ холдинга", - говорится в сообщении канала, которое публикует посольство Армении.

Как ранее стало известно, в репортаже грузинской телекомпании "Имеди" о запрете поставок через Грузию в Россию армянского кисломолочного продукта - мацуна, были использованы скандальные кадры. Так, в сюжете, демонстрировались бутылки с молочным продуктом, на которых по-грузински было написано "мацун", а по-армянски - "Карабах - это Азербайджан, толма тоже азербайджанская".

Этот сюжет "Имеди" спровоцировал новый скандал. В телекомпании "Имеди" заявили грузинской службе Радио Свобода, что в эфире была использована фотография из поисковика Google, ошибку совершил технический сотрудник.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Грузия запретила транзит произведенного в

Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун" в Россию через свою территорию. Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбук экс-премьер-министр Армении Грант Багратян. Как пишет Багратян, подобные ограничения связаны с тем, что в Грузии зарегистрировали товарный знак географического указания "мацони". Поскольку наименования "мацун" и "мацони" схожи, собственно, как и сам продукт, армянскую сторону заранее предупредили, что данный товар не будут пропускать через территорию Грузии. Поэтому пока изготовленный армянскими производителями "мацун" провозится через грузинскую территорию под названием "армянский горный йогурт".

Меж тем, в Минэкономики РА, что еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования "мацони" в соответствующие органы не только Грузии, но и Евросоюза, мотивируя тем, что данное наименование можно перепутать с "мацуном", производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание. Ныне между правительственными органами Армении и Грузии ведется диалог, с тем, чтобы как-то решить проблему.