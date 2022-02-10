Четверг, 10 Февраля 2022 14:54

АрмИнфо. Правительство Армении выделило министерству обороны свыше 10 млн драмов на "обеспечение обороны РА. Документ, два пункта которого идут под грифом "совершенно секретно", был одобрен в необсуждаемом порядке на заседании правительства 10 февраля.

Как говорится в пояснении к документу, 10.243.811,0 тыс. драмов будут направлены на программу "Обеспечение обороны РА", на финансирование покупок, содержащих государственную или служебную тайну, предусмотренных статьей "Строительство зданий и сооружений" в рамках мероприятия "Улучшение условий здания Министерства обороны Республики Армения".