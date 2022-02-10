Четверг, 10 Февраля 2022 14:03

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян сигнализирует о нарушении прав судьи суда общей юрисдикции Сюникской области РА Бориса Бахшияна.

Так, в АрмИнфо поступил 11-страничный правовой анализе ситуации вокруг судьи, который был проведен офисом Омбудсмена Армении.

В сокращенном анализе ситуации, который АрмИнфо приводи с сокращением, отмечается, что 1 февраля к защитнику прав человека обратились адвокаты Бориса Бахшияна, Ерем Саркисян и Арсен Сардарян с сообщением о незаконном аресте подзащитного.

Напоминается, что этот вопрос был в центре внимания Омбудсмена, и он выступал с заявлением. "После решения суда об аресте 7 февраля в аппарате защитника прав человека состоялось обсуждение с участием адвокатов Бахшияна. После этого Омбудсмен посетил УИУ "Вардашен", где встретился с Борисом Бахшияном. Также Татоян изучил письменный ответ прокуратуры и публичное заявление по делу Бахшияна. Оно вызвало опасения. Омбудсмен считает, что заявление не касается предъявленного Бахшияну обвинения по ч.3 статьи 348 и правовых регулирований", - говорится в заявлении.

По итогам правового анализа, Омбудсмен РА пришел к выводу, что указанная статья предполагает, что для обвинения должно быть неопровержимое доказательство незаконности примененного Бахшияном ареста, что он позволил незаконное деяние, которое и привело к принятию им незаконного судебного акта.

"Анализ показал, что два решения Высшего судебного совета (ВСС) в отношении Бахшияна, заявление прокуратуры и ответ на запрос Омбудсмена были приняты именно с точки зрения законности. Адвокаты Бахшияна представили дополнительные данные, из которых следует, что после решений ВСС в основе ходатайства следователя об аресте была законность принятого Бахшияном судебного акта. В то же время, в решении суда от 7 февраля об аресте Бахшияна указывается, что законность принятого им акта не была предметом рассмотрения, и потому суд не коснулся возражений стороны защиты о том, что Бахшиян действовал в рамках закона. Суд признал, что Бахшиян действовал добросовестно и независимо, но при этом счел, что этого недостаточно для устранения сомнений. Это означает, что, с одной стороны, суд первой инстанции вообще не рассматривал вопрос законности основания статьи 348 Уголовного кодекса, с другой стороны, не исключая наличие обоснованного сомнения, и не считая преодоленным минимальный порог, по сути, констатировал, что может быть вопрос нарушения законности. При этом свои заключения суд излагает не утвердительно, а предположительно", - констатирует Омбудсмен.

При этом Татяон констатирует, что у стороннего независимого наблюдателя возникает вопрос, как суд решил, что сомнения не устранены, если даже не рассматривал вопрос?

"Более того, Борис Бахшиян в беседе с защитником прав человека в УИУ отметил, что арестовавший его судья не рассматривал вопрос законности, поскольку это означало бы обсуждение правового спора, то есть, вопрос подлежит рассмотрению в Апелляционном уголовном суде, если бы против его акта в установленном порядке была подана жалоба. То есть, суд не мог рассматривать вопрос законности, поскольку доказал бы, что основания для уголовного преследования отсутствуют, но, с другой стороны, суд вынужден сделать это, чтобы создать основание для его ареста. Борис Бахшиян также сообщил, что 30 января ему позвонили и пригласили в ВСС. Однако, 31 января когда он приехал в Ереван, в ВСС его не приняли, хотя согласно законодательству, он имеет право на беспрепятственный прием. Там же ему стало известно о двух ходатайствах генерального прокурора к ВСС о согласии на уголовное преследование и лишении свободы. Ходатайства датированы и зарегистрированы днем позже, однако получается, что в ВСС о них знали заранее. При этом в ВСС не принимали, стараясь утаить информацию от него. О самом заседании Бахшияна проинформировали непосредственно перед его началом, хотя процесс инициирования уголовного преследования начался во второй декаде января, и в ВСС это было известно. В таких обстоятельствах сторона защиты оказалась в неравных условиях. Заседания ВСС по вопросам уголовного преследования и ареста проводились с минимальным промежутком, перерывом на 10-15 минут, что тоже лишило возможности эффективно защищаться. Просьбу отложить заседание ввиду невозможности пригласить адвоката ВСС отклонил. Решение ВСС о согласии на арест было опубликовано около часа в ночь на 1 февраля. В тот же день следователь представил в суд ходатайство об аресте. Адвокаты Бахшияна говорят о неправомерности ареста. При этом стороне защиты не было предоставлено решение ВСС о согласии на уголовное преследование до обсуждения решения о согласии на арест. То есть, сторона защиты не знала об обоснованиях решения.

Для защитника прав человека проблема, что сторона защиты получила решения ВСС не от самого ВСС, а от органа уголовного преследования. Получается, что ВСС предоставил свои решения органу уголовного преследования, а стороне защиты - нет. То есть, Борис Бахшиян не получал решений, предполагающих существенное вмешательство в его права, от принимающего их органа. Для защитника прав человека здесь важно также то, что речь идет о действующем судье и таком органе, который по Конституции призван гарантировать независимость судов и судей. Формальные отговорки о том, что закон этого не предусматривает, неприемлемы. Омбудсмен согласен с утверждением адвокатов и Бориса Бахшияна о том, что в этих условиях у них не было времени и возможности надлежащей подготовки их защиты, в том числе в связи с лишением свободы", - отмечается в сообщении.

В этой связи Омбудсмен напомнил, что практика Европейского суда по правам человека требует, а Европейская конвенция гарантирует, чтобы права были не теоретическими, а практическими и эффективными.

"Адвокаты и Борис Бахшиян также подняли вопрос, что прокурор не обжаловал решение, ставшее причиной уголовного преследования и ареста. Прокуратура на запрос Омбудсмена заявила, что поскольку оно было обжаловано адвокатом, прокуратура не стала представлять жалобу. Омбудсмен напомнил, что прокурор обязан обжаловать не вошедший в силу судебный акт, который, по его мнению, не обоснован или незаконный. В этих условиях защитник прав человека считает объяснения прокуратуры неприемлемыми, и подобное объяснение ставит под сомнение правомерность прокуратуры на обжалование, а потому прокуратура должна дать содержательный ответ, и если в прокуратуре действительно считают принятый Бахшияном акт незаконным, прокурор должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих обязанностей", - говорится в анализе.

Омбудсмен констатирует, что все вышеуказанные проблемы по своей сути таковы, что привели к нарушениям прав Бориса Бахшияна на справедливое судебное разбирательство, нарушениям его конституционных и международных гарантий прав на личную свободу.

"Еще один волнующий адвокатов Бахшияна вопрос касается того, что отец принявшего решение об аресте судьи - тоже судья, Апелляционного уголовного суда. Обжалование решение означает столкновение интересов и изначально ставит под сомнение объективность Апелляционного суда.

Омбудсмен Армении рассматривает уголовное дело в отношении Бориса Бахшияна с точки зрения системных угроз независимости судебной власти и самостоятельности судьи.

Это дело имеет важное значение и в конкретной ситуации с точки зрения правомерности принятия решения судьей и в то же время правомерности привлечения судьи к уголовному преследованию. Это, в свою очередь, поднимает еще один системный вопрос - что означает термин <очевидно незаконный> в статье 348 Уголовного кодекса РА", - говорится в заявлении.