Четверг, 10 Февраля 2022 13:41

АрмИнфо.В повестке Армении нет вопроса о присоединении к Союзному государству. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга 10 февраля, заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

В этом контексте он подчеркнул, что Армения является демократичной и суверенной страной и должна продолжать оставаться такой же.

Напомним, что в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко касаясь возможных участников Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина.

При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.