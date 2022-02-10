Четверг, 10 Февраля 2022 13:18

АрмИнфо.В Российской Федерации сегодня отмечается День дипломатического работника, и традиционно в этот день, здесь в Ереване посольство и представители других российских загранучреждений, студенты возлагают цветы к памятнику

А.С. Грибоедова. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он напомнил, что они отдают дань памяти дипломатам, которые внесли свой значительный вклад в реализацию и Советской внешней политики, и армянской внешней политики, и российской внешней политики.

"Сегодня мы по традиции были на кладбище, где возложили цветы на могилы министров иностранных дел Армянской ССР, чрезвычайных и полномочных послов, которые похоронены здесь. Сейчас мы возложили цветы у памятника А.С. Грибоедову. Его представлять, наверное, нет нужды, это выдающийся писать, композитор, ну и конечно же, дипломат. И неслучайно его памятник стоит здесь, в Ереване, поскольку все мы хорошо знаем, какой вклад внес Грибоедов как дипломат в защиту интересов армянского народа, в защиту интересов армяно-российской дружбы. Это один из самых таких ярких символом общности и исторических судеб наших народов. Очень важно, что мы помним нашу историю, тех людей, которые внесли свой вклад в развитие и становление того мира, в котором мы сейчас живем", - сказал российский дипломат, при этом назвав очень логичным, что здесь в Армении они отмечают этот праздник именно таким образом.

По его убеждению, во многом это общий праздник, с учетом тех исторических традиций, которые связывают народы Армении и России. В том числе, продолжил Копыркин, с учетом того вклада, который армяне внесли и вносят в разработку и реализацию внешней политики и Российской Империи, и СССР и теперь и Российской Федерации, с учетом тесных союзнических отношений, которые объединяют Армению и Россию сегодня.

"Сегодняшний мир, как мы знаем, весьма непросто. Таит в себе и риски и вызовы. И на этом фоне, как никогда, видна востребовать тех союзнических отношений, которые объединяют наши страны", - подытожил посол.

<День дипломатического работника> - профессиональный праздник всех дипломатических работников Российской Федерации, который отмечается в России ежегодно, 10 февраля. Праздник был учрежден указам президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002г.

Дата, 10 февраля, для этого праздника была выбрана президентом России не случайно и связана с историей первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нем, а его первым руководителем стал подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый) которому царём Руси Иваном Грозным было <приказано посольское дело>. Однако Висковатый уделял мало внимания посольскому делу и вскоре Посольским приказом стал заниматься Андрей Васильев.