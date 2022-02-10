Четверг, 10 Февраля 2022 13:17

АрмИнфо.Армения никогда в вопросе делимитации и демаркации границ не выдвигала предусловий. Об этом в ходе брифинга в правительстве 10 февраля, отвечая на вопросы журналистов, заявил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

Он подчеркнул, что в данном вопросе Армения требует исключительно соблюдения достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей в Сочи. В частности, речь идет, по словам Григоряна, о зеркальном отводе войск, и размещении пограничных войск, что обеспечит спокойный процесс делимитации и демаркации границ. В этом контексте секретарь Совбеза обратил внимание на то, что ВС Армении и Азербайджана очень близко расположены друг к другу, и в случае каких-либо политических процессов возникают риски, связанные с обострением ситуации на границе.

Отметим, что 9 февраля в ходе правительственного часа премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в рамках достигнутых в Сочи договоренностей стороны договорились предпринять шаги по повышению безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к формированию двусторонней комиссии по демаркации и делимитации. <Поскольку мы заинтересованы в этом аспекте, мы сделали предложение и наше видение таково, что вооруженные силы должны быть зеркально отведены назад. Это означает, что они должны быть отведены на равное расстояние от линии границы Армении, после чего обеспечение безопасности границы должно быть передано ограниченному контингенту пограничной службы, и после этого в процессе должен быть задействован международный мониторинг по части претворения в жизнь достигнутых договоренностей", - пояснил он.