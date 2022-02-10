Четверг, 10 Февраля 2022 13:17

АрмИнфо.В Армении будет создан Центр интеграции репатриантов. Соответствующее решение принято на заседании правительства 10 февраля.

Так, решением правительство, аппарату премьер-министра дано разрешило в рамках программы "Взаимодействие Армения - диаспора" мероприятия Центра репатриации и интеграции осуществлять процесс приобретения услуг обслуживания территории от одного лица - филиала корпорации "Фаундшейн Грайр и Анна Овнанян".

Отмечается, что Центр интеграции репатриантов станет первым в своем роде в Армении и будет действовать как единый ресурсный центр интеграции репатриантов, что значительно повысит доступность и эффективность всего процесса. "В настоящее время Аппарат Главного уполномоченного по делам диаспоры Аппарата премьер-министра Республики Армения осуществляет работу, связанную с репатриацией и интеграцией репатриантов, имея ограниченные человеческие ресурсы, что недостаточно для эффективного решения вопросов репатриации и интеграции", - говорится в документе.

В связи с с этим, как отмечают авторы проекта, необходима инфраструктура, в частности отвечающий соответствующим условиям Центр, который обеспечит: - Персонализированные услуги на преобладающих языках армян диаспоры: английском, русском, франко-армянском, - Консультации и практическую помощь репатриантам по следующим направлениям: документация, перевозка личного и служебного имущества, здравоохранение, образование, культура, социально-экономическая, трудоустройство, военный учет и др. Будет установлен четкий срок для поиска решений в соответствии с поставленными вопросами, сотрудничества между государственными и общественными органами.

Правительство возьмет на себя ежемесячные расходы по обслуживанию центра (около 605,671 тысяч драмов в месяц), которые будет компенсировать фонду Овнанян как собственнику территории.