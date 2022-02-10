Четверг, 10 Февраля 2022 13:14

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с послом США в Армении Линн Трейси высоко оценил эффективное сотрудничество с посольством США в Армении, выделив совместные программы, реализуемые при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Американской ассоциации юристов в Армении.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с защитой прав женщин и детей, в том числе информационно- просветительские кампании Защитника прав человека, направленные на преодоление стереотипов.

Омбудсмен рассказал об информационной кампании под лозунгом "Я против насилия", во время которой были сняты и представлены общественности правовые возможности защиты жертвы домашнего насилия, распространен видеоролик с посланием, пропагандирующим равенство в семье и т.д.

Арман Татоян также представил послу информацию о нарушениях прав приграничных жителей Армении со стороны азербайджанских вооруженных сил. Он отметил актуальность возвращения армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане.

В свою очередь Линн Трейси высоко оценила сотрудничество с Защитником прав человека РА на протяжении всего его пребывания в должности и эффективность совместных программ.