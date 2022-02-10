Четверг, 10 Февраля 2022 13:13

АрмИнфо.Армения и Украина расширят сотрудничество в сфере высшего образования. Решение об одобрении предложения о подписании Соглашения между Правительством Республики Армения и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере высшего образования было одобрено на заседании правительства РА 10 февраля.

Как говорится в пояснении к документу, Соглашение позволит установить и развить прямые контакты и расширить взаимное сотрудничество между учебными заведениями Республики Армения и Украины.

В рамках соглашения ожидается содействие и укрепление международного сотрудничества в сфере высшего образования, реализации программ стипендиального обмена для студентов и исследователей, совместных образовательных проектов, имеющих первостепенное значение для экономического и социального развития Армении.

Сотрудничество также создаст дополнительные возможности для интернационализации высшего образования, будет способствовать повышению авторитета системы высшего образования Армении на международных аренах.