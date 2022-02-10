Четверг, 10 Февраля 2022 13:12

АрмИнфо. Служба Национальной безопасности РА сообщает о разоблачении в стране шпионской сети.

Так, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению СНБ РА, благодаря предпринятым военной контрразведкой мероприятиям, были получены фактические данные о создании иностранными спецслужбами на территории Республики Армения агентурной сети и осуществления за вознаграждение деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности РА.

Согласно сообщению, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту шпионажа и государственной измены, были получены неопровержимые доказательства того, что иностранные спецслужбы создали на территории Республики Армения агентурную сеть, в которую входят лица, проходящие службу в различных подразделениях Вооруженных сил.

"Причем, для беспрепятственного осуществления своей деятельности, с целью снижения рисков раскрытия, лица, осуществлявшие шпионскую деятельность, были созданы открытые в социальных сетях фейковые персональные страницы с данными армянских женщин и фотографиями. После этого представители иностранных спецслужб, свободно владеющие армянским языком, знакомились с людьми, занимающими различные должности в ВС РА, имея возможность превратить интернет-знакомства в близкие отношения, а затем за вознаграждение предлагали сотрудничество, а именно предоставление информации военного характера: о дислокации различных воинских частей ВС, личном составе, вооружении, боеприпасах, количестве и типе боевой техники, воинских частях, их командном составе, линиях обороны, инженерных сооружениях, технике и т.д.", - сообщает СНБ РА, добавляя, что таким путем в сеть были вовлечены более двух десятков граждан РА, занимавших различные должности в ВС Армении и имеющих связь с секретной информацией.

Также отмечается, что в ходе следственных мероприятий удалось установить личности граждан РА, причастных к агентурной сети, выяснить объем и содержание военной и иной информации, предоставленной ими иностранным спецслужбам, не допускать дальнейшей передачи новых сведений для враждебной деятельности.

"Всего в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела по подозрению в госизмене было задержано 19 человек, некоторые из которых дали показания.

Служба национальной безопасности РА предупреждает, что будет и впредь вести непримиримую, бескомпромиссную борьбу по выявлению, предотвращению и пресечению разведывательной деятельности других спецслужб иностранных государств, а также отдельных лиц, защите прав и свобод граждан от внутренних и внешних угроз", - подчеркнули в СНБ РА.

В то же время СНБ РА призывает население страны воздержаться от знакомства с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, и особенно обсуждения с ними тем связанных с местами дислокации различных воинских частей ВС РА, личного состава, оружия, боеприпасов, количество боевой техники, воинских частей и других вопросов, связанных с безопасностью и обороной Республики Армения.

В ведомстве напомнили, что совершение государственной измены наказывается лишением свободы на срок до пожизненного заключения. В связи с этим СНБ призывает воздерживаться от совершения таких противоправных и аморальных деяний, чрезвычайно опасных для общества и ставящих под угрозу жизнь и здоровье других людей.

В заключении Служба национальной безопасности напомнила, что в статье 299 УК РА предусмотрена поощрительная норма, согласно которой лицо, совершившее преступления государственной измены или шпионажа, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило властям или иным образом оказывало содействие процессу. В этом ключе в СНБ РА призвали лиц, причастных к совершению противоправного деяния, сотрудничать со следствием.