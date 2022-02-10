Четверг, 10 Февраля 2022 11:51

АрмИнфо. Армения заключит соглашение с Польшей о возвращении нелегалов. Законопроект "О ратификации протокола о применении соглашения, подписанного в Брюсселе 19 апреля 2013 года "Соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом" о реадмиссии проживающих без разрешения лиц" был одобрен на заседании правительства РА 10 февраля.

Как говорится в пояснении к документу, Соглашение Армения-ЕС было подписано в апреле 2013-го и вступило в силу с 1 января 2014 года.

Посредством Соглашения Договаривающиеся Стороны намерены установить на взаимной основе оперативные и эффективные правовые процедуры для выявления, безопасного и упорядоченного возвращения лиц, не отвечающих или иным образом не отвечающих требованиям въезда, пребывания или проживания в территории Армении или одного из государств-членов ЕС, для облегчения транзита таких лиц в духе сотрудничества.

На данный момент Армения подписала такие соглашения с 10 странами ЕС. По соглашениям, одна сторона, обнаруживая нелегалов, отправляет другой заявки об их приеме. Данное соглашение предусматривает установление совместных со всеми государствами-членами ЕС процедур реадмиссии проживающих без разрешения лиц на территориях Сторон.

В целом, в последние годы значительно увеличилось количество заявлений о реадмиссии, полученных в рамках соглашения о реадмиссии между Европейским Союзом и Республикой Армения. Так, если в 2012-2017 годах поступило 1446 ходатайств о реадмиссии 2812 лиц, то только в 2018 году поступило 1030 ходатайств 2045 человек, в 2019 году поступило 870 ходатайств о реадмиссии 1656 лиц, а в 2020 году 691 ходатайство о реадмиссии 1231 человек, а в 2021 году - 760 ходатайств о реадмиссии в отношении 1328 человек.