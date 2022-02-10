Четверг, 10 Февраля 2022 11:50

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 7 637 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 842 граждан (37,2% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 2 548 человек, скончалось - 6.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 10 февраля фактическое лечение получает 28 040 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 805 028 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 399 727 случаев заражения (14,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 362 004 человека (90,5%), скончалось - 8 114 (2%).