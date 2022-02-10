Четверг, 10 Февраля 2022 11:48

АрмИнфо.Армения вводит ограничения на реализацию, оборот и потребление заменителей табачных изделий. 10 февраля правительство РА одобрило проект решения "Об утверждении технического регламента о безопасности заменителей табака".

Как говорится в справке- пояснении к документу, настоящий технический регламент регулирует электронные (электрические или аккумуляторные) никотиносодержащие (далее - НПА) изделия, являющиеся заменителями табачных изделий, посредством которых никотин (пропиленгликоль или глицерин, в отдельных случаях содержащие различные вкусоароматические или пахучие добавки) имеют возможность аэрозольной передачи организму. Технический регламент определяет показатели, характеризующие безопасность НПА, их идентификацию, производство, маркировку, упаковку, хранение и транспортирование, а также требования к процедурам подтверждения соответствия. Целью данного проекта нормативно-правового акта является регулирование нового продукта (никотинсодержащей продукции, заменителей табака), установление обязательных требований к реализации, производству, транспортировке, хранению и оценке соответствия, что позволит урегулировать данную сферу и снизить риски для здоровья человека.

Решением, как пояснил министр экономики Ваан Керобян, ограничивается публичная демонстрация, оборот и потребление заменителей табачных изделий, что является важной инвестицией в человеческий капитал РА.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил, что с 1 января 2022 года вступили в силу ряд важных положений Закона о снижении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей, принятого 13 февраля 2020 года.

Согласно этим положениям, запрещается и публичная демонстрация всех табачных изделий: обычных сигарет, электронных сигарет, никотиновых продуктов на жидкой основе (вейпов) и электронных устройств для доставки никотиновых продуктов в точки продажи и на предприятия общественного питания. Также на местах, предназначенных для торговли, запрещается размещение тары всех вышеперечисленных товаров: пустые коробки, блоки, цветные плакаты с товарным знаком, товарные знаки или символы.

С 15 марта 2022 года вступит в силу запрет на употребление всех видов табачных изделий в открытых и закрытых ресторанах, барах, других заведениях общепита, гостиницах, торговых центрах, других закрытых рабочих зонах.

Напомним, что в конце 2017 года Минздрав Армении представил проект закона "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий". Согласно проекту, предлагается запретить использование табачных изделий, их аналогов и заменителей табака (в том числе - кальяна) в закрытых помещениях, общественных заведениях (рестораны, кафе, кальянные), на территориях медицинских и образовательных учреждений, в том числе в вузах, театрально-концертных комплексах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, развлекательных центрах, спортзалах и стадионах. Закон вызвал неоднозначные оценки в обществе, особенно среди курильщиков.