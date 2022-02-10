Четверг, 10 Февраля 2022 10:20

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что поступающие из официальной Анкары сигналы и послания преимущественно находятся в положительном контексте, и таковы ожидания Республики Армения. Об этом он заявил в парламенте, говоря о намеченной на 24 февраля в Вене встрече между специальными представителями Армении и Турции.

Мирзоян сообщил, что вторая встреча будет более предметной. На ней будут обсуждаться вопросы открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений.

Отвечая на вопрос по поводу возможного участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в дипломатическом форуме в турецкой Анталии, Мирзоян отметил, что вопрос участия премьер- министра не обсуждался и не обсуждается. "Приглашение было отправлено мне и Рубену Рубиняну, решения действительно нет, решение будет во многом зависеть также от результатов встречи в Вене 24 февраля," - отметил Мирзоян.