Четверг, 10 Февраля 2022 10:19

АрмИнфо.Приветствуем передачу Азербайджаном восьми военнослужащих армянской стороне 7 февраля с.г. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

При этом она указала важность как можно скорее окончательно снять этот раздражитель в армяно-азербайджанских отношениях и завершить обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". В этом ключе она напомнила, что со 2 декабря 2020 г. при посредничестве российских миротворцев возвращено в общей сложности 146 человек: 127 армянской стороне и 19 - азербайджанской.

"Считаем важным параллельно прилагать усилия по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе конфликта. Будем содействовать этому как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказала она, при этом вновь отметив приоритетность этой темы для российской стороны.

Заметим также, что накануне премьер-министр Армении с трибуны парламента заявил, что Армения передала Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести еще со времен первой карабахской войны. "Азербайджан постоянно говорит о том, что после Первой карабахской войны у них имеется порядка 4 тысяч без вести пропавших. Однако я должен сказать, что у армянской стороны также имеются пропавшие без вести. Их 777. Делается попытка представить ситуацию так, будто армянская сторона не предпринимает никаких шагов в этом направлении. Тем не менее, в последние годы, азербайджанской стороне были переданы останки 108 человек и это было сделано без каких-либо предусловий, так как Армения считает неправильным торг в таких гуманитарных вопросах", - сказал Пашинян.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя около семи десятков лиц. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения