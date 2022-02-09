Среда, 9 Февраля 2022 22:36

АрмИнфо.Россия помнит о необходимости сохранять армянское историческое наследие в Нагорном Карабахе и поддерживает инициативу, предусматривающую направление в регион миссии ЮНЕСКО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос об усилиях Москвы в деле сохранения армянских исторических памятников и святынь.

«Тема сохранности культурного наследия обсуждается в наших контактах с официальным Баку и Ереваном. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион», — ответила Захарова.

Она также заявила, что Россия совместно с США и Францией призвали Армению и Азербайджан под эгидой ОБСЕ продолжить взаимодействие по гуманитарным вопросам, касающимся в том числе и защиты культурно-исторического наследия.

Вместе с тем, выступая сегодня в парламенте Армении, глава МИД страны отметил, что в Азербайджане делаются попытки сереть следы армянского исторического наследи в Карабахе и это есть проявление политики этнической чистки и армяноненавистничества официального Баку. Попытки стереть армянское наследие – это вызов так же международному правосудию в лице Гаагского суда по правам человека, который призвал Азербайджан противодействовать акциям вандализма против армянского религиозного и культурного наследия.

По его словам, в этом плане становится актуальным вмешательство ЮНЕСКО в этот вопрос. Армения приветствовала желание направить в регион свою миссию. Пока нет конкретных сроков визита, но стороны выразили свое удовлетворение этим решением. Этот визит должен отвечать Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта.