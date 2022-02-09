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АрмИнфо.Сегодня, 9 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром туризма Государства Израиль Йоэлем Развозовым.
Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности были затронуты вопросы экономического и гуманитарного характера.
Особо отмечена необходимость дальнейшей интенсификации обоюдных контактов в таких направлениях, как медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, развитие малого и среднего предпринимательства, технология и наука, а также туризм и образование.
|Захарова и Мирзоян о важности охраны армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе
|Cостоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с Министром туризма Государства Израиль
|Урегулирование карабахского конфликта в числе вопросов повестки визита Действующего председатель ОБСЕ в Москву
|Омбудсмен Армении опубликовал доклад об ограничениях работы СМИ в Национальном Собрании
|Пашинян: Гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга, так как они касаются судеб людей
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|Мирзоян о заявлении Лукашенко: наши заявления друг о друге должны быть основаны на взаимном уважении
|Замглавы МИД Армении и посол Китая обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных контактов
|Байрамов: Говоря о нормализации азербайджано-армянских отношений, необходимо решить вопрос делимитации и демаркации границ
|В Армении учащиеся начальных классов частных школ также будут обеспечены бесплатными учебниками за счет государственного бюджета
|Зась: ОДКБ окажет помощь Армении при наличии оснований и официальном обращении
|Представители армянских научных кругов получат право на участие в программе сотрудничества ЕС на сумму 95,5 млрд евро
|Университет Кипра объявил о программе стипендий для бакалавриата
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Замглавы МИД Армении: Ситуации, сложившиеся в результате агрессии и применения силы не могут считаться "фэт а компли"
|Посольство Франции в Азербайджане: Пора отказаться от националистической риторики и исторических споров
|В Армении судей можно будет привлечь к ответственности меньшим числом голосов членов Высшего судебного совета, нежели сейчас
|Посол: Создание транзитного коридора "Персидский залив - Черное море" может открыть огромные возможности не только для Армении и Ирана
|Мирзоян: Иран продолжает занимать одну из ведущих мест среди партнеров Армении во внешней торговле
|Генсек ОДКБ выказал осторожный оптимизм по поводу урегулирования ситуации в зоне карабахского конфликта
|Амир Абдоллахиян: Последние процессы в Кавказском регионе создали условия для расширения сотрудничества между Ираном и Арменией
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
|"Гражданский договор" отказался отменить балльную систему штрафов, применяемых в случае нарушения ПДД
|За сутки в Армении подтвердилось 2 811 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 3 291 человек
|Аруш Арушанян останется под стражей
|Чавушоглу и Блинкен обсудили нормализацию турецко-армянских отношений
|Степанакерт: Уничтожение армянского культурного наследия является не только попыткой лишить народ Арцаха своих прав, но и угрозой миру и безопасности
|Весной состоится заседание Платформы армяно-американского стратегического диалога
|Посол Беларуси, после заявлений Лукашенко, посетил МИД Армении
|Группа военнослужащих провела акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана
|В Европарламенте прошли слушания, посвященные соблюдению прав человека в Азербайджане
|Армения проворонила <мацун>, переименовав этот кисломолочный продукт в <армянский горный йогурт>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по мирным жителям Арцаха в Аскеранском районе
|Парламентская оппозиция обещает оспорить в КС бальную систему наказания водителей
|В USCIRF раскритиковали планы Азербайджана по уничтожению армянского религиозно- культурного наследия на территориях Нагорного Карабаха
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворгяна вновь отложено
|Президент НАН РА провел ряд встрече в России
|Совет старейшин Еревана избрал трех вице-мэров
|Официальный Ереван прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
|Иранист: Железная дорога через Мегри МТК "Персидский залив - Черное море" не помеха
|"Национальный демократический полюс Армении" проведет акцию протеста перед посольством Беларуси
|Как узнать, когда подойдёт маршрутка? в режиме онлайн можно будет отследить движение транспорта
|В МИД Армении наконец-то решили отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг армянского культурного наследия Арцаха
|Омбудсмен Армении и посол Великобритании обсудили широкий спектр вопросов, связанных с правами человека
|Макрон приветствовал роль российских военных в стабилизации ситуации в зоне карабахского конфликта
|Впервые за долгое время суточная динамика новых случаев заражения коронавирусом в Армении уступает количеству выздоровевших
|Российские миротворцы посетили монастырский комплекс Дадиванк
|Роберт Кочарян обвинил действующие власти Армении в разрушении правового государства при молчаливом содействии международных структур
|Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Президент Беларуси назвал вероятных участников Союзного государства
|В НАТО выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|НПО Армении призывают премьер-министра и правительство РА встать на защиту армянского культурного наследия Арцаха
|Тагуи Товмасян обратилась к действующему председателю ОБСЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения и Иран изучают перспективы сотрудничества в научно-технической отрасли
|МИД Армении рассказал, кто встречал в аэропорту армянских военнопленных, возвращенных из Азербайджана
|Эммануэль Макрон и Шарль Мишель прокомментировали возвращение из Баку восьми армянских военнопленных
|В ЕС назвали важным гуманитарным шагом возвращение Азербайджаном восьми армянских военнопленных
|Читать больше
|Прогноз: Присоединение к Союзному государству обернется для Армении потерей ряда прав
|Прогноз: Углубляющаяся изоляция России создаст новые проблемы Азербайджану
|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
|Иранист: Железная дорога через Мегри МТК "Персидский залив - Черное море" не помеха
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