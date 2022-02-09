Среда, 9 Февраля 2022 21:48

АрмИнфо.Конкретные правовые и четкие регулирования, на основании которых будут закреплены особенности работы аккредитованных в Национальном Собрании и здании резиденции НС журналистов отсутствуют. Об этом говорится во внеочередном докладе Омбудсмена Армении об ограничениях работы СМИ в Национальном Собрании, недопустимых действиях должностных лиц по отношению к журналистам.

Доклад был составлен с целью в очередной раз закрепить важность профессиональной работы журналистов, и показать границы допустимого вмешательства государства в эту работу.

Согласно сообщению пресс-службы Омбудсмена, доклад содержит детальный анализ вопросов, касающихся правомерности ограничений в отношении работы аккредитованных журналистов в Национальном Собрании Армении, а также правила обеспечения защищенной профессиональной работы СМИ.

В частности, Защитник прав человека подчеркнул, что проблематичны негативные последствия в отношении журналистов, а средства ответственности не имеют правовой основы, не получили утверждения на уровне закона, а также непредсказуемы для самих журналистов.

Помимо этого, представителям СМИ не было предоставлено надлежащей информации о своих правах, ограничениях в профессиональной деятельности, в том числе об их границах, а также негативных последствиях в случае нарушения последних.

Омбудсмен обратил внимание в докладе и на то, что ввиду подобного законодательного пробела, различные общественные деятели, в том числе высокопоставленные чиновники Правительства и Парламента, обосновывая ограничения в работе СМИ, приводят обоснования борьбы с преступлениями. Защитник прав коснулся также недопустимых действийй и поведения сотрудников Службы национальной безопасности в отношении журналистов, в частности безосновательные требования удалить журналистские материалы, угрозы лишения аккредитации и др.

<Работа аккредитованного в Национальном Собрании журналиста должна регулироваться с точки зрения нормальной деятельности конкретного органа, с уважением к его профессиональной и беспрепятственной работе>, - говорится в документе.

Омбудсмен особо подчеркнул, что обеспечение безопасности Национального Собрания имеет основопологающее значение, однако ограничения на журналистскую деятельность не должно <скрываться> за правилами безопасности. Он сообщил, что по данному вопросу обратился в Конституционный суд.

Доклад представлен по следующей ссылке: https://ombuds.am/images/files/a40f8132dd39d17f27fd7c0ffd2f53d6.pdf .

Отметим, что 18 августа на внеочередном заседании Совета Национального собрания, был принят проект постановления Национального Собрания РА за авторством Алена Симоняна и депутата Сисака Габриеляна от 27 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное Постановлением № 044-L" Об утверждении Порядка аккредитации журналистов в Национальном Собрании РА ".

Согласно правящей силе, предлагаемые изменения направлены на регулирование журналистской деятельности в парламенте и обеспечение должного уровня освещения работы НС.

В результате изменений журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность в специальных местах в Национальном собрании, в холле перед залом заседаний, в фойе и в парке Национального собрания. Журналисты могут заниматься профессиональной деятельностью в кабинетах депутатов Национального Собрания только с согласия депутатов.