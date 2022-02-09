Среда, 9 Февраля 2022 21:34

АрмИнфо. Одним из важнейших вопросов, которые обсуждались на встрече с президентом Франции, главой Евросовета и президентом Алиевым были вопросы гуманитарного характера. Как результат встречи на родину были возвращены восеь армянских военнопленных.

Об это завил, отвечая на вопросы депутатов парламента, премьер-министр Армении Никол Пашинян. По этому поводу он выразил свою благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейского Совета Шарю Мишелю за предпринятые ими усилия.

При этом Пашинян подчеркнул, что после встречи сложилось некоторое недопонимание. <Мы говорили, как о судьбе без вести пропавших после первой карабахской, так и 44-х дневной войн. И Азербайджан все время говорит о том, что после первой карабахской войны у них есть порядка 4 тыс без вести пропавших. И у нас есть, по официальны данным, 777 без вести пропавших в начале 90-х. И теперь предпринимается попытка показать, что армянская сторона в этом вопросе якобы не предпринимает конкретных шагов. Но я хочу проинформировать что за последний год мы передали Азербайджану 108 останков тел без вести пропавших в первой карабахской войне. И в течение ближайших дней мы готовимся передать еще останки двух тел>, сообщил Пашиянан.

Он отметил, что этот процесс передачи останков армянская сторона начала еще в начале 2020 года, когда на заседании Совбеза были обсуждены предложения сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и он дал поручение о необходимости решения этой гуманитарной задачи. <Мы думаем, что нам удастся наладить сотрудничество по этой гуманитарной проблеме, созданной двумя войнами>, отметил Пашинян, проинформировав, что после последней войны у армянской стороны есть 217 пропавших без вести граждан. Он отметил, что данная информация ранее не озвучивалась лишь потому, что имеет чисто гуманитарный характер вопрос не должен быть предметом получения каких-то международных дивидендов.

Пашинян выразил надежду, что и азербайджанская сторона предпримет конкретные шаги в этом направлении без каких-либо предусловий. <Гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга, так как они касаются судеб людей>, - заявил Пашинян, подчеркнув, что и в вопросе передачи карт минных полей Армения придерживается этой позиции.