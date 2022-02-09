Среда, 9 Февраля 2022 21:02

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян 9 февраля в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что в рамках достигнутых в Сочи договоренностей стороны договорились предпринять шаги по повышению безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к формированию двусторонней комиссии по демаркации и делимитации.

"Вам известно, что в принятом в Сочи 26 ноября 2021 года трехсторонним заявлением, подписанным президентами России и Азербайджана, а также мною, говорится о том, что стороны договорились предпринять шаги по повышению безопасности стабильности на армяно-азербайджанской границе и вести дело до формирования двусторонней комиссии по делимитации. Поскольку мы заинтересованы в этом аспекте, мы сделали предложение и наше видение таково, что вооруженные силы должны быть зеркально отведены назад. Это означает, что они должны быть отведены на равное расстояние от линии границы Армении, после чего обеспечение безопасности границы должно быть передано ограниченному контингенту пограничной службы, и после этого, в процессе должен быть произведен международный мониторинг по части претворения в жизнь достигнутых договоренностей", - пояснил он.

Следующий фундаментальный вопрос, который, по словам Пашиняна, возникает, - существует ли государственная граница между Арменией и Азербайджаном. "Ответ на наш вопрос однозначно положительный. Да, потому что в советское время между Арменией и Азербайджаном была граница, которая была делимитирована, а с соглашением 1991 года о создании СНГ, который был ратифицирован парламентами Армении и Азербайджана, эти границы были признаны. Следовательно мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться по этой логике. Более того, мы готовы выслушать другие предложения и другие идеи", - отметил он.

По его словам, задача состоит в том, чтобы международное и армянское общества были осведомлены о процессах, "поскольку вокруг этой темы имеются многочисленные необоснованные спекуляции, в частности, относительно того, что села останутся беззащитными". "Нет такого, все учтено в пакете предложений. Мы также должны признать, что предложение, которое мы вносим, не является на 100% комфортным для Армении или дискомфортным для Азербайджана. Есть линия границы и, мы считаем, что по ней должен быть осуществлен отвод войск", - заявил Пашинян, добавив, что это не предопределяет дальнейших результатов демаркации, но это должно быть предметом соответствующих переговоров.

Как считает премьер, эти предложения основаны на легитимных и законных протоколах. "Считаю очень важным, чтобы суть этих предложений надлежащим образом была представлена международному сообществу нашими парламентскими партнерами, поскольку считаю, что неверная интерпретация этой ситуации может быть использована некоторыми силами для провоцирования новой эскалации на границе. Для нас очень важно зафиксировать легитимные правовые реалии, зафиксировать, что есть такой действенный механизм, который может предотвратить дальнейшую эскалацию", - заключил Пашинян.