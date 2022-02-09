Среда, 9 Февраля 2022 17:23

АрмИнфо.Говоря о нормализации азербайджано- армянских отношений, необходимо решить вопрос делимитации и демаркации границ. Об этом на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он заверил, что Азербайджан готов безоговорочно начать процесс делимитации и демаркации границы с Арменией.

Байрамов в очередной раз заявил о новых реалиях, возникших после 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Глава МИД также довел до сведения, что азербайджанская сторона сохраняет приверженность своим обязательствам по трехсторонним заявлениям.

При этом забыв упомянуть, что до сих пор Баку не выполнил 8-ой пункт трехстороннего заявления об осовбождении всех военнопленных и гражданских лиц. Он также умолчал о том, что именно Азербайджан чинит препятствия для визита мониторинговой группы ЮНЕСКО для оценки культурно-религиозного наследия в регионе конфликта, параллельно с этим прилагая активные усилия по уничтожению армянского наследия или искажению/фальсификации их идентичности.