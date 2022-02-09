Среда, 9 Февраля 2022 16:33

АрмИнфо. Национальное Собрание РА 9 февраля во втором и окончательном чтении обсудило инициированный правящей фракцией "Гражданский договор" законопроект, согласно которому ученики начальных классов будут обеспечены бесплатными учебниками не только в государственных, но и в частных учебных заведениях.

Как заявил автор законопроекта, депутат ГД Сисак Габриелян, в начальных классах государственных школ обучается 150 000 детей, а негосударственных - более 4 000. В соответствии с действующим законодательством учебники для учащихся начальных классов в общеобразовательных школах предоставляются учащимся 1-4 классов бесплатно, т.е. за счет средств государственного бюджета. Проект, по его словам, призван устранить существующее дискриминационное отношение.

Таким образом предлагается бесплатно обеспечить учащихся 1-4 классов образовательных учреждений, реализующих программу начального общего образования, учебниками, предусмотренными общей общеобразовательной программой, бесплатно за счет средства госказны.

Как сообщил автор законопроекта, учащиеся с первого по четвертый классы уже с сентября 2022 года будут обеспечены бесплатными учебниками.