Среда, 9 Февраля 2022 16:31

АрмИнфо. Если будет основания и официальное обращение Армении к ОДКБ, все механизмы реагирования будут задействованы и помощь будет оказана. Об этом заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась на вопрос, окажет ли Организация помощь Ра в случае обращения, или же вновь проявит равноудаленный подход к Еревану и Баку.

"Я не сомневаюсь, что при наличии оснований и официальном обращении Армении, равно как и любого другого нашего государства за помощью в ОДКБ, за запуском механизмов, существующих в Организации, такая помощь будет оказана. Это прописано в нашем основном документе. И поверьте, если не будет такого понимания, уверенности, организации просто не будет. То есть, если будет основания и обращение, все механизмы реагирования будут задействованы и помощь будет оказана", - отметил Зась.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Борис Панкин заверил, что союзнические обязательства будут выполнены. "Что будет запрашиваться, в каком объеме, на какой территории - это уже другой вопрос. Если будет обращение, естественно оно будет рассмотрено", - сказал дипломат, на примере Казахстана констатировав, что при необходимости ОДКБ может очень быстро рассматривать обращения.

"Когда мы видимо критичность и масштаб, динамику какого-то процесса, и квалификацию ее подкрепленную, как на примере Казахстана произошло. А ведь были праздники и не самый рабочий ритм. Безусловно, мы также может реагировать на соответствующие, официальные, подкрепленные обращения нашего союзника", - сказал Панкин.

При этом он не согласился с высказыванием о равноудаленном отношении к Еревану и Баку. "Я не хотел бы комментировать равноудаленность. Союзники они ближе, чем все остальные, которые за пределами Союза. Включая наш союз ОДКБ. Поэтому тут нет вопроса о равноудаленности между союзником и другим соседом", - подытожил он.