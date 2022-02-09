Среда, 9 Февраля 2022 16:29

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении 9 февраля приняло законопроект "О ратификации Соглашения между РА и ЕС об участии РА в рамочной программе исследований и инноваций Horizon Europe".

Рамочная программа исследований и инноваций Horizon Europe на 2021-2027 гг. является продолжением программы Horizon 2020 на 2014-2020 гг. Участие Армении в программе началось в 2016 г. с подписанием "Соглашения между РА и ЕС об участии РА в рамочной программе исследований и инноваций Horizon 2020 (2014-2020)".

Отмечается, что программа Horizon 2020 внесла большой вклад в развитие научной сферы Армении, предоставила ее представителям множество возможностей для участия в различных грантовых инициативах. Коэффициент успешности участия Армении среди ассоциированных стран программы составила 11,81%. В рамках программы с участием армянских научных групп было подано 312 заявок, из которых 271 была признана действительной, а 35 заявок получили гарантированное финансирование.

Согласно соглашению, представители армянского научного сообщества получат право пользоваться широкими возможностями, предоставляемыми крупнейшей программой научного сотрудничества ЕС с общим объемом финансирования 95,5 млрд евро.

Ожидается, что участие в программе станет дополнительным импульсом для развития национальной исследовательской системы Армении, будет способствовать дальнейшей интеграции армянских ученых в европейское научное пространство, расширит возможности использования научной инфраструктуры стран ЕС.

Напомним, что в бюджете Армении на 2022 год заложена беспрецедентно высокая цифра для финансирования научных разработок - финансирование науки увеличится на 83% до 25,1 млрд. драмов (около $50 млн.). Размер ассигнований на научные тематические исследования увеличатся в 2,5 раза - до 6,7 млрд драмов.