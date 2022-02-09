Среда, 9 Февраля 2022 16:25

АрмИнфо. Университет Кипра объявил о программе стипендий для бакалавриата с обучением на греческом языке.

Как сообщает пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Университет предоставляет иностранным студентам 13 мест со стипендией.

Стипендии предназначены для граждан из стран, не входящих в ЕС, и составляют 50% от стоимости обучения, на 4 года. Кандидаты должны иметь сертификат о знании греческого языка или до обучения должны пройти годичный курс греческого языка.

С подробностями программы можно ознакомиться на сайте МОНКС РА.