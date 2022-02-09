Среда, 9 Февраля 2022 15:46

АрмИнфо. Присоединение к Союзному государству РФ и Беларуси приведет к потере Арменией целого ряда прав. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Я лично оцениваю подобную перспективу как весьма реальную угрозу суверенитету и государственности Армении. Оказавшись в Союзном государстве, мы потеряем право бороться за права арцахских армян, бороться за международное признание Геноцида, право говорить с миром об агрессии Азербайджана. В случае очередного вторжения их ВС на нашу территорию. Наших людей все еще успокаивает мысль о защите со стороны РФ, но последние полтора года продемонстрировали, что подобные надежды, мягко говоря, не полностью оправданы", - подчеркнул он.

Оценивая, в этом свете, перспективу появления Армении в Союзном государстве России и Беларуси, политолог отметил подобный сценарий как угрожающий самому существованию армян как нации. Он также подчеркнул антиконституционность подобного шага, напомнив, что действующая Конституция Армении отказа от какого- либо элементов суверенитета не предполагает.

Комментируя, в этом свете, вызвавшее обширный общественный негативный резонанс в Армении, заявление белорусского президента Лукашенко, Григорян охарактеризовал прозвучавшие в нем акценты как серьезный вызов для Армении. В этом контексте, политолог призвал армянское правительство к симметричному ответу на данное заявление. На его взгляд, отклик МИД страны существующие реалии не отразил. А его мягкость создает впечатление, что Лукашенко был прав и Армения сегодня действительно никому не нужна.

7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя возможность присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси, заявил, что Армении "деваться некуда". "Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - заявил он. 8 февраля посол Беларуси Александр Конюк посетил в этой связи МИД Армении.

"Я лично склонен увязывать подобное поведение г-на Лукашенко с ошибкой, допущенной в свое время премьер-министром Армении Пашиняном. Который поспешил поздравить его с, мягко говоря, весьма сомнительной победой на последних президентских выборах в Беларуси. Еще тогда я подверг его за это критике, указав на недопустимость легитимизации этого, не имеющего ничего общего с народным волеизъявлением, действа. И вот сегодня мы пожинаем плоды собственной беспринципности. Убежден, что таким образом Пашинян пытался изменить отношение Лукашенко к Армении. Но уже тогда было ясно, что менять его белорусский лидер не будет никогда", - подытожил политолог.