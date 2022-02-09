Среда, 9 Февраля 2022 15:43

АрмИнфо.ОДКБ за годы своего существования заняло важное место в ряду международных и региональных организаций, став фактором поддержания региональной безопасности.

Об этом 9 февраля на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" при поддержке МИД России, заявил замминистра иностранных дел Армении Армен Гевондян.

По его словам, на фоне деградации механизмов безопасности в мире, продолжающихся эскалации напряженности, в том числе и на большом Евразийском пространстве, ОДКБ нацелен на достижение обеспечения безопасности государств-членов Организации на основе общеизвестных принципов международного права и без избирательного подхода по отношению к последнему.

"ОДКБ последовательно выступает за урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами, в рамках международно признанных переговорных форматов. Это обусловлено тем, что мы схожи во мнении, что ситуации, сложившиеся в результате агрессии и применения силы не могут считаться "фэт а компли" (свершившийся факт - ред.). Наоборот, такие ситуации несут в себе определенный потенциал для провоцирования новых конфликтов и новых кризисов", - сказал замглавы МИД Армении.

Вместе с тем он констатировал, что государства-члены ОДКБ прилагают усилия по совершенствованию потенциала сил и средств системы коллективной безопасности и. По словам Гевондяна, проводятся активные политические консультации с целью координации внешнеполитических позиций по актуальным международным и региональным проблемам.

Он коснулся усилий Организации в борьбе с терроризмом, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах. В этом ключе он напомнил, что Армения с этим столкнулась осенью 2020 года в Кавказском регионе ответственности ОДКБ.

"Сегодня, одной из главных задач в рамках Организации становится формирование гарантий и перспектив гармоничного развития наших стран. Условий, при которых проблемы будут находить свои решения с помощью диалога и сотрудничества, на основе многосторонних коллективных подходов, не терпящих конфронтационного мышления, стремления к монополии или доминированию в международных делах", - сказал замглавы МИД Армении.

Вместе с тем он указал на недопустимость формирования какого-либо сценария, основанного на национальной исключительности, ненависти и откровенной вражде. По его словам, подобные подходы в купе в одностороннем порядке с угрозой применения силы ведут к новым трагедиям, конфликтам и новым очагам напряженности.

Он также указан необходимость общего и неделимого сообщества безопасности в условиях многочисленных конфликтов в мире с их историческими особенностями и первопричинами, и необходимости дифференцированного подхода для их разрешения. " Очевидно, что сегодня ДОВСЕ на бумаге и ДОВСЕ на земле это две разные вещи.

Договор не может предотвратить подготовку к войне, саму войну и дальнейшую гонку вооружений. В этом мы воочию убедились на примере нашего региона, и в ходе недавней агрессии в отношении народа Нагорного Карабаха", - сказал замминистра.

Он также указал на фрагментацию безопасности как минимум в двух ипостасях. Гевондян обратил внимание на то, что принятые государствами ОБСЕ концепция о неделимости безопасности в настоящее время оспаривается как никогда раньше. По его словам, а обещание не укреплять свою безопасность за счет других государств больше даже не является стремлением.

Армянский дипломат также указал на разные зоны безопасности в регионе ОБСЕ - ядро и периферия, и их неодинаковое восприятие с точки зрения угрозы. В качестве наглядного примера своих слов он привел войну в Нагорном Карабахе, ставшей кульминацией такой фрагментации, зародившейся за долго до самой агрессии.