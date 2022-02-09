Среда, 9 Февраля 2022 15:41

АрмИнфо.Освобождение Азербайджаном восьми армянских солдат и их переброска в Ереван французским правительственным самолетом 7 февраля является хорошей новостью в напряженном контексте безопасности, который мы сейчас переживаем в Европе. Об этом говорится в заявлении Посольства Франции в Азербайджане.

При этом в дипломатическом представительстве выразили убеждение, что именно при таком жесте доброй воли с обеих сторон можно будет двигаться к миру между Азербайджаном и Арменией.

Отмечается, что это освобождение представляет собой результат диалога, дипломатии и усилий по снижению напряженности, инициированных президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном при поддержке президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Оно последовало за он-лайн встречей четырех лидеров 4 февраля.

"Франция высоко ценит этот жест со стороны Азербайджана. Это освобождение является своевременным и необходимым, поскольку переход от войны к "постконфликтному" и от "постконфликтного" к "мирным переговорам" потребует сильной политической воли и жестов умиротворения в таких областях, как снижение напряженности на границе, делимитация и демаркация последней и открытие каналов связи между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в сообщении посольства Франции в АР.

Вместе с тем констатируется, что переход к мирному процессу будет означать и другие успехи в гуманитарной сфере.

"После десятилетий конфликта действительно необходимо восстановить доверие между населением и облегчить боль семей, в частности, позволив задержанным найти своих близких, опознав останки пропавших без вести, оказав помощь пострадавшим от мин и путем обеспечения разминирования в полевых условиях.

Именно по этой причине, как и в прошлом году, Франция продолжит работу в 2022 году со сторонами и, в частности, с Азербайджаном, чтобы помочь в поиске пропавших без вести с помощью Международного комитета Красного Креста.

Также по этой причине Франция предложила сотрудничество с ANAMA в плане разминирования и оказания помощи пострадавшим от мин.

Европейский союз, рожденный в результате мирного проекта и обладающий длительным и значительным опытом в вопросах управления границами и регионального развития, также готов поддержать Азербайджан и Армению.

Пора отказаться от националистической риторики и исторических споров. Для решительного вступления на путь мира между Азербайджаном и Арменией потребуется участие всех людей доброй воли, старых и молодых", - подытожили во французском дипломатическом представительстве.