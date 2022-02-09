Среда, 9 Февраля 2022 15:37

АрмИнфо.Высший судебный совет Армении сможет привлекать судей к дисциплинарной ответственности, прекращать их полномочия и подвергать уголовной ответственности, если за решение проголосует пять членов ВСС. Соответствующие изменения в Судебном кодексе армянский парламент принял 9 февраля во втором и окончательном чтении.

Согласно предлагаемым изменениям, если Высший судебный совет выступает в роли суда, то порог кворума заседания может составить больше половины от общего числа голосов, а для принятия решения ВСС достаточно будет большинства голосов участников заседания. Решения ВСС о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, прекращении их полномочий или осуществления в отношении них уголовного преследования принимаются в совещательной комнате большинством участников в заседания ВСС путем открытого голосования. Таким образом, предусмотрено сокращение числа голосов, необходимых для дачи согласия на привлечение судей к уголовному преследованию. Ранее для этого были необходимы голоса 7 из 10 членов ВСС, теперь же - 6, а если судей присутствует менее 10 - то 5.

Как отметил секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян, 5 из 10 членов Высшего судебного совета избираются парламентом, то есть парламентским большинством, а остальные - общим собранием судей. А в условиях, когда "незаконно были приостановлены полномочия председателя Высшего судебного совета Рубена Вардазаряна (в Совете осталось всего 9 членов), любое решение может быть принято 5 членами Совета ВСС". Таким образом пятеро членов, избранных парламентским большинством, могут исполнить волю власти и санкционировать дело против любого неугодного судьи. "И это результат не только нарушения основополагающих принципов правового, демократического государства, но и неправильное и неполное цитирование мнения Венецианской комиссии", - заявил он.

На это парировал председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и соавтор инициативы Владимир Варданян. По его словам, с тем же успехом можно утверждать, что судьи, избранные Общим собранием судей, могут блокировать любые решения, направленные против их коллег. Помимо этого, как указал депутат, для получения санкции на уголовное преследование должно быть представлено уголовное дело, а также обоснования Генпрокурора.