Среда, 9 Февраля 2022 13:59

АрмИнфо.Создание транзитного коридора "Персидский залив - Черное море" может открыть огромные возможности не только для Армении и Ирана, но и других стран, находящихся на этом пути. Об этом 9 февраля в беседе с журналистами заявил посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

При этом он подчеркнул, что вопрос коммуникаций имеет важное значение для Ирана. "Коммуникации, проходящие как по территории Армении, так и по территории Азербайджана важны для Ирана. Но, проект "Персидский залив - Черное море" вокруг которого сейчас идут обсуждения, и в ближайшее время состоится очередная встреча для того чтобы завершить оформление правовой базы этого транзитного пути, имеет ключевое значение ", - сказал он.

Напомним, что еще в 2016 году Иран выдвинул региональную инициативу по расширению международного транспортно-транзитного коридора "Персидский залив - Черное море", в который, помимо самой Исламской Республики, входят Армения, Азербайджанская Республика, Грузия, Болгария и Греция. Данный мультимодальный коридор начинается от Персидского залива и южного Ирана, далее идет на север через всю страну, а затем идет в Армению и/или Азербайджан, откуда он достигает грузинских портов Поти и Батуми на Черном море.

Оттуда суда с колесным транспортом, везущим груз, пересекают Черное море, направляясь в болгарские порты (Бургас и Варна), после чего груз снова отправляется по дороге в Грецию и далее в ЕС. После четырех раундов экспертных переговоров - в Тегеране (2016 г.), Софии (2017 г.), Тбилиси (2018 г.) и снова в Тегеране (2019 г.), пятая встреча экспертов по этому коридору была организована МИД Республики Армения в Ереване 19 апреля 2021 года.

Международный транспортно-транзитный коридор Персидский залив - Черное море, Международный транспортный коридор Север-Юг (МТК СЮ) и Китайский экономический пояс Шелкового пути (трансевразийский элемент его более широкой инициативы "Один пояс, один путь") являются тремя стратегическими инициативами по транзиту, морские, наземные и/или

железнодорожные маршруты которых проходят через Иран.

Эффективное объединение всех трех возможностей позволит Ирану соединить Оманское море и Персидский залив на юге, Афганистан и Пакистан на востоке, Среднюю Азию на северо-востоке и Кавказ на северо-западе.

На Южном Кавказе Армения является единственной страной, которая является членом ЕАЭС и, следовательно, служит прямым мостом между Ираном и блоком, что четко подчеркивает важность международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Черное море для Ирана.

И хотя соседняя Азербайджан в настоящее время не является членом ЕАЭС, это ближайший прямой маршрут сообщения между Ираном и важным российским рынком. В этом отношении МТК СЮ, который пересекает Азербайджан, играет ключевую роль в мышлении Ирана.

Международный транспортно-транзитный коридор между Персидским заливом и Черным морем позволит Ирану снизить свою зависимости от Турции путем создания альтернативного маршрута для торговли и транзита в Европу.