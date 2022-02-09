Среда, 9 Февраля 2022 13:58

АрмИнфо. Иран является одним из ключевых партнеров Армении в политической, экономической, научно-образовательной, культурной и иных областях.

Об этом говорилось в приветственном обращении к участникам международной конференции в НАН РА, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном, министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, зачитанное представителем армянского внешнеполитического ведомства.

По его словам, прошедшие тридцать лет ознаменовались расширением армяно-иранских многосторонних отношений, новыми достижениями и устойчивым взаимным доверием.

"С радостью можем констатировать, что Иран продолжает занимать одну из ведущих мест среди партнеров Армении во внешней торговле. Тем не менее, должны отметить, что существует больший потенциал для развития добрососедских отношений между Арменией и Ираном. Важное место в многоотраслевом сотрудничестве между Арменией и Ираном играют также научные связи между армянскими и иранскими ученными.

Надеюсь, что благодаря совместным усилиям и впредь будем привержены углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне, и повестка нашего многостороннего сотрудничества будет расширена, во благо народов наших двух стран и долгосрочного регионального мира", - подытожил Мирзоян.

Отметим, что сегодня в Национальной академии наук стартовала двухдневная международная конференция "Армения-Иран: Историческое прошлое - настоящее", посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

В ходе конференции армянские и иранские ученые представят научные доклады об истории и развитии армяно-иранских отношений; политике Турции в отношении Ирана; динамике изменения отношения армянского общества к Ирану; роли СМИ в армяно- иранских отношениях; правах

армянского национального меньшинства в Иране; участии армянской общины Ирана в процессе установления и развития межгосударственных отношений между Арменией и Ираном; экономических и политических отношений между Ираном и Арменией после Арцахской войны 2020 года.