Среда, 9 Февраля 2022 13:56

АрмИнфо.К сожалению, нагорно-карабахский конфликт, в течение последних 30 лет, не только поставил Кавказский регион перед серьезным кризисом и нестабильностью, но и сказался на развитии этого региона, и прилегающих территорий, тем самым также замедлив межрегиональное сотрудничество.

Об этом говорилось в приветственном обращении к участникам международной конференции в НАН РА, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Обращение зачитал посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

"Тем не менее, имею честь сообщить вам, что с начала конфликта Иран, подчеркивая необходимость уважения территориальной целостности государств и обеспечения прав народов, пытался и пытается содействовать справедливому урегулированию конфликта", - подчеркнул министр.

Напомнив, что Иран одним из первых признал независимость Республики Армения и установил дипотношения, Амир Абдоллахиян отметил, что отношения между двумя странами в разных областях последние 30 лет динамично развивались и расширялись. По его словам, между двумя

странами было реализовано ряд совместных проектов, важнейшим из которых были строительство газопровода из Ирана и линий электропередач из Армении. "Стороны также привержены созданию транспортных коридоров, которые будут проходить через их территории, и кроме улучшения позиций двух стран, обеспечат интересы народов двух государств и укрепят региональную стабильность и безопасность", - отметил глава МИД Ирана.

Вместе с тем он выразил убеждение, что несмотря на множество успехов, существует больший и более содержательный потенциал для развития отношений между Арменией и Ираном. "Таким образом, необходимо устранять препятствия и посредством принятия незамедлительных мер, осуществить шаги с тем, чтобы воспользоваться вышеуказанными возможностями", - сказал министр. В заключение, давая оценку пройденному на протяжении трех десятилетий пути, предпринятым усилиям, Абдоллахиян подчеркнул, что последние процессы в Кавказском регионе создали условия для расширения сотрудничества между Ираном и Арменией, а также формированию многостороннего регионального взаимодействия. Глава МИД Ирана также подчеркнул настрой Тегерана укреплять с Арменией как двустороннее, так и региональное сотрудничество.

Отметим, что сегодня в Национальной академии наук стартовала двухдневная международная конференция "Армения-Иран: Историческое прошлое - настоящее", посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

В ходе конференции армянские и иранские ученые представят научные доклады об истории и развитии армяно-иранских отношений; политике Турции в отношении Ирана; динамике изменения отношения армянского общества к Ирану; роли СМИ в армяно- иранских отношениях; правах

армянского национального меньшинства в Иране; участии армянской общины Ирана в процессе установления и развития межгосударственных отношений между Арменией и Ираном; экономических и политических отношений между Ираном и Арменией после Арцахской войны 2020 года.