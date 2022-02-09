Среда, 9 Февраля 2022 11:24

АрмИнфо. Национальное Собрание 9 февраля не приняло представленный оппозиционной фракцией "Айастан" законопроект, которым предлагается отменить балльную систему штрафов, применяемых в случае нарушения правил дорожного движения. Проект закона о внесении изменений в Кодекс РА об административных правонарушениях получил 42 голоса "за" и 46 "против".

Оппозиция напомнила, что Конституция РА запрещает двойную ответственность за одно и то же нарушение, - штраф за нарушения ПДД и начисление штрафных баллов, при превышении которых водителя лишают прав на полгода. По мнению оппозиции, параллельно применяются две отдельные меры ответственности, что недопустимо, - нужно применять либо штрафные баллы, либо денежный штраф.

Однако власти настояли на том, что штрафная мера может быть как основной, так и дополнительной, а в сочетании со штрафом становится дополнительной. При этом провластные депутаты отметили, что водители одновременно не лишаются прав и несут финансовую нагрузку. Каждому водителю на год предоставляется 9 баллов. Если водитель за год исчерпает все эти баллы, то лишается водительских прав на 6 месяцев и может восстановить права через 3 месяца, сдав теоретический экзамен (из примерно 100 возможных нарушений, штрафные баллы вычитаются за 25 самых серьезных нарушений- ред.).

Отметим, что накануне в парламенте депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян напомнил обещание властей о том, что граждане Армении не являются "штрафным материалом". "Однако с введением указанной системы только в 2021 году было вынесено более 170 тысяч решений и приостановлено действие порядка 5000 водительских удостоверений", - заметил Манукян. По словам парламентария, цель инициативы не в освобождении от ответственности лиц, совершивших правонарушения. Методы борьбы с нарушениями ПДД могли быть другими - с использованием только штрафных баллов без привлечения финансовой составляющей, считает Манукян. Секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян, в свою очередь, заявил, что регулировка противоречит Конституции в связи с чем они планируют обратиться в Конституционный суд.