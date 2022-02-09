Среда, 9 Февраля 2022 11:23

АрмИнфо. За последние сутки в Армении было проведено 7 297 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 811 граждан (38,5% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 3 291 человек, скончалось - 6

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 9 февраля фактическое лечение получает 27 762 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 797 392 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 396 885 граждан (14,2% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело - 359 456 человек (90,5%), скончалось - 8 108 (2%).