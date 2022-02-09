Среда, 9 Февраля 2022 09:59

АрмИнфо.Самым строгим образом осуждаем решение азербайджанских властей создать специальную комиссию, работа которой, согласно последующим заявлениям официальных лиц, будет направлена на уничтожение следов армянской идентичности культурных и религиозных памятников, находящихся на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха. Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах в связи с намерением Азербайджана присвоить армянское культурное наследие.

В Степанакерте подчеркнули, что данный шаг служит еще одним убедительным подтверждением того очевидного факта, что оказавшемуся под контролем азербайджанских властей армянскому культурному наследию угрожает реальная опасность быть полностью уничтоженным либо оторванным от своих исторических корней.

"Мы неоднократно отмечали, что фальсификация истории и культурный геноцид со стороны Азербайджана являются составной частью более широкой антиармянской политики, систематически проводимой Баку на протяжении нескольких десятилетий. Если на начальном этапе азербайджано-карабахского конфликта манипуляции с историей и культурой служили оправданием депортации армянского населения из бывшей Азербайджанской ССР, то сейчас они направлены на легитимизацию результатов незаконного применения Азербайджаном военной силы против Арцаха.

Уничтожение любых следов армянского присутствия как на оккупированных территориях Арцаха, так и в Азербайджане посредством фальсификации истории, разрушения армянских памятников культуры и переименования автохтонных топонимов является, по сути, продолжением агрессии Азербайджана другими методами.

В международном сообществе, в экспертных кругах существует твердое убеждение, что уничтожение памятников культуры является посягательством на достоинство народов, их ценности и идеалы с целью подорвать способность нации выдерживать исторические испытания и развиваться. Объявив войну армянской истории и культуре, Азербайджан пытается достичь именно этой цели.

Уничтожение армянского культурного наследия является не только попыткой лишить народ Арцаха своих прав, включая право на культуру, но и вызовом для международного сообщества и угрозой миру и безопасности. За последние десятилетия международное сообщество в лице ООН, реагируя на участившиеся в мире случаи преднамеренного уничтожения памятников культуры в ходе конфликтов, выработало позицию, согласно которой разрушение культурных объектов является военным преступлением и приравнивается к террористическим актам.

Создание в Азербайджане специальной комиссии, которая будет изменять облик армянских культурных и религиозных памятников с последующим их присвоением, является грубым нарушением постановления Международного суда ООН по временным мерам, которые требуют от официального Баку предотвращать и пресекать акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, но не ограничиваясь только этим, церкви и другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты. Постановление имеет обязательную силу для Азербайджана. Отказ от его выполнения демонстрирует намерение Баку подорвать, хоть и на локальном уровне, систему международных отношений, которая обеспечивает международный мир и безопасность.

Вновь призываем мировое сообщество и специализированные международные организации безотлагательно предпринять все необходимые шаги, чтобы заставить Азербайджан соблюдать свои международные обязательства по сохранению и уважению культурного наследия армянского народа и выполнить в полной мере постановление Международного суда ООН о временных мерах", - подытожили в МИД НКР.