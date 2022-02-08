Вторник, 8 Февраля 2022 21:22

АрмИнфо. Весной состоится заседание Платформы армяно-американского стратегического диалога. Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Армении Мгера Григоряна с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Армении Линн Трейси. На встрече присутствовал также директор армянского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Алело.

Как сообщает пресс-служба правительства, в этом контексте стороны придали важность активизации работ данной Платформы.

Согласно источнику, Мгер Григорян, Линн Трейси и Джон Алело в ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся повестки двусторонних армяно-американских отношений. Собеседники коснулись также региональной ситуации. В этом контексте обоюдно была отмечена важность усилий, направленных на установление стабильности и долгосрочного мира в регионе.

Стороны обменялись также мнениями относительно осуществляемых правительством реформ, в частности, в сферах государственного управления, цифровизации, борьбы с коррупцией, образования, здравоохранения и в полиции.

В ходе встречи собеседники обсудили также программы, реализуемые в сотрудничестве с USAID.