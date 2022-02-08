Вторник, 8 Февраля 2022 18:37

АрмИнфо.Нарушения прав человека в Азербайджане и вмешательство Баку в политику ЕС - такова была тема обсуждений 7 февраля на совместном заседании Подкомитета Европарламента по правам человека и Специального комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы в Евросоюзе.

Как передает Turan, слушания проходили под председательством Бернара Кетты, французского депутата Европарламента.

На обсуждениях выступили европарламентарии Рафаэль Глуксман, Натали Луазо, Изабель Сантос, Хайди Хаутала, Маркета Грегорова бывший директор Amnesty International по Европе и Центральной Азии, ныне глава "Инициативы стабильности в Европе", британец Джон Далузен, бывший азербайджанский дипломат, ныне политэмигрант и активист Ариф Мамедов, представители организации "Репортеры без границ" Жанна Кавалье, официальный представитель ЕС Ричард Тиббельс и блогер Мохаммад Мирзали.

В своем выступлении Ариф Мамедов с сожалением констатировал, что европейские институты часто закрывают глаза на нарушение прав человека и коррупцию в Азербайджане. Это, на его взгляд, является результатом лоббитстской деятельностей властей Азербайджана.

Он напомнил о скандалах с "икорной дипломатией", "Ландромате" и др., указав, что расследование в ПАСЕ фактов коррупции так и не дали серьезных результатов, кроме уголовного преследования депутата Лука Волонте.

"Многие другие замешанные в скандале все еще вхожи в Совет Европы", - сказал Мамедов.

Блогер Мирзали рассказал о преследованиях критиков власти в Азербайджане, в том числе на территории Евросоюза. Он сам подвергся физической атаке во Франции.

На встрече также были подняты вопросы отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, целесообразность членства Азербайджана в Восточном партнерстве, возможные инструменты давления на официальный Баку для улучшения ситуации с правами человека и борьбы с коррупцией.

Участники слушаний призвали ЕС не оказывать Азербайджану финансовую помощь в размере 2 млрд долларов в виду отсутствия гарантий прозрачности использования этих средств.

Они также выразили опасения, что в новом соглашении между Азербайджаном и ЕС на первый план будут выдвинуты вопросы энергетики в ущерб правам человека. Была отмечена необходимость публикации предварительно текста соглашения.