Вторник, 8 Февраля 2022 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); административное здание Норкского массива, бывшее здание АТС, абоненты подземного прохода, жилой дом 6/3 на улице Н.Степаняна, здание военного комиссариата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. ‘Кучак”, 3/1, 3/2, 5, 5/5, 26/1, 26/2 в кв. “Исаакян”, школа N171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4а (40) на улице Шапрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 24/1 на пр. Комитаса, 18, 18А на улице Вагаршяна, жилые дома 17, 19 на улице Кочара, жилые дома 18-20 на улице Агароняна, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, 1-69 на улице Агароняна, жилой дом 28 на улице Гр.Арцруни, жилой дом 15 на улице Вагаршяна, жилой дом 15 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Давташена 1, 4, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Ширака, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури;

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 квартал ‘Нарек”, частично улицы Вани Эроснер, Прошяна, Маштоца, улицы Нарекаци и Шираза в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

10:30-14:30 частично село Мргануш; частично улицы Нжде, Нерсисяна, Баграмяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Еркрабаннери и Меликяна в городе Вайк;

10:30-13:30 частично улица Мясникяна в городе Джермук;

11:00-15:00 частично улицы Мясникяна, Спандаряна, Камо, Исаакяна, Комитаса, Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Микояна, Авагяна, Исакова, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-14։00 село Маяковский и прилегающие территории, компания “Армтобако”, хлебный завод и прилегающие территории;

11։00-16։00 частично село Балаовит и воинская часть;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;; частично квартал ''А” в Джрвеже;

13։00-16։00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 улицы Бошнагян, Абраамян, Зоравара Андраника, территория, прилегающая к автошколе, квартал ‘Ацарат”, школа N2, территория, прилегающая к клубу, частичо улица Арцруни Ехбайрнер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

10:30-17:00 села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, воиснкая часть, ООО “Капавор”, “Ануш Кнар”, “Гога ев Седа Арутюняннер”, “Гаага” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”;

в Лорийской области:

12:00-16:00 села Ехегнут и Дебед;

в Тавушской области:

11:00-14:00 Тбилисское шоссе; частично улицы Саят-Нова, Орджоникидзе, Усанохакан, Мясникяна в городе Дилижан.