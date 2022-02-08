Вторник, 8 Февраля 2022 16:43

АрмИнфо.ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по мирным жителям Арцаха в Аскеранском районе.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры НКР, инцидент произошел 5 февраля в районе 12:00 по местному времени.

"ВС Азербайджана, дислоцированные на участке, называемом "Охтен машк" близ города Аскеран, произвели несколько выстрелов из крупнокалиберного пулемета в направлении трех рабочих камнеобрабатывающего карьера ООО "Фонд Будущих Поколений", на административной территории села Храморт Аскеранского района, которые в этом момент ремонтировали трактор. Последние вынуждены были укрываться от пули на протяжении двух часов, до прибытия сотрудников полиции Арцаха. Они также позвонили начальству и проинформировали об инциденте", - говорится в сообщении Генпрокуратуры НКР, при этом отмечается, что правоохранителями осуществляются уголовно-судебные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.