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АрмИнфо.ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по мирным жителям Арцаха в Аскеранском районе.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры НКР, инцидент произошел 5 февраля в районе 12:00 по местному времени.
"ВС Азербайджана, дислоцированные на участке, называемом "Охтен машк" близ города Аскеран, произвели несколько выстрелов из крупнокалиберного пулемета в направлении трех рабочих камнеобрабатывающего карьера ООО "Фонд Будущих Поколений", на административной территории села Храморт Аскеранского района, которые в этом момент ремонтировали трактор. Последние вынуждены были укрываться от пули на протяжении двух часов, до прибытия сотрудников полиции Арцаха. Они также позвонили начальству и проинформировали об инциденте", - говорится в сообщении Генпрокуратуры НКР, при этом отмечается, что правоохранителями осуществляются уголовно-судебные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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|Тагуи Товмасян обратилась к действующему председателю ОБСЕ по вопросу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения и Иран изучают перспективы сотрудничества в научно-технической отрасли
|МИД Армении рассказал, кто встречал в аэропорту армянских военнопленных, возвращенных из Азербайджана
|Эммануэль Макрон и Шарль Мишель прокомментировали возвращение из Баку восьми армянских военнопленных
|В ЕС назвали важным гуманитарным шагом возвращение Азербайджаном восьми армянских военнопленных
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|Правозащитники проведут акцию протеста перед представительством ЕС в Армении
|Тюрколог: В переговорах с Турцией Армении необходимо соблюдать красные линии
|МИД Армении опубликовал список армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Глава общины Каджаран будет снова арестован
|Судья, принявший решение об освобождении Ашота Минасяна из-под стражи, будет арестован
|СМИ: Азербайджан передал Армении 8 военнопленных
|Минздрав: В Армении 4% населения инфицированы гепатитом С
|Реджеп Эрдоган пойдет на новый срок
|В Армении полностью вакцинировалось 858 981 человек
|Амир Абдоллахиян: Иран привержен укреплению двустороннего и регионального сотрудничества с Арменией
|Дашнакцакан: Турок, поменявший ятаган на байрактар , не может веселиться в центре Еревана
|За сутки в Армении подтвердился 1 631 новый случай заражения коронавирусом, скончалось 11 человек
|Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана
|Омбудсмен Армении назвал ошибочным подход о зеркальном отводе войск
|Посольство России в Армении информирует о временном приостановлении приема граждан на некоторых консульских участках работы
|Визит Пашиняна в Турцию и его участие в Анталийском форуме не обсуждаются - МИД РА
|В Армении подтверждено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 6 летальных исходов
|В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Пашиняна, Макрона, Мишеля и Алиева
|Скончался один из основателей армянского шоу-бизнеса
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|В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией
|В Минздраве Армении отреагировали на сообщения о дефиците парацетамола в аптеках страны
|Оппозиционный депутат предложил внести штраф за нарушение использования флага Армении: правящая сила поддержала идею
|АРАРАТБАНК выступит андеррайтером облигаций УКК "Финка"
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют отставки министра Айка Ханумяна
|Прогноз: Россия будет оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока там живут армяне
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|Экс-премьер: Железная дорога через Мегри нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США
|Иранист: Железная дорога через Мегри МТК "Персидский залив - Черное море" не помеха
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