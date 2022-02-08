Вторник, 8 Февраля 2022 16:33

АрмИнфо.Парламентское большинство выступило против инициативы оппозиции об отмене нормы, предусматривающей применение двойной ответственности за одно и то же нарушение - штраф за нарушения ПДД и начисление штрафных баллов, при превышении которых (каждому водителю на год предоставляется 9 баллов) водителя лишают прав на полгода.

Ранее оппозиционная фракция "Айастан" предложила проект изменений в Кодексе об административных правонарушениях с тем, чтобы отменить данное положение. Как заявил депутат от блока Арам Вардеванян, ссылаясь на конституционную норму о том, что никто не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение, нужно применять либо штрафные баллы, либо денежный штраф. Однако инициатива не была одобрена на заседании профильной парламентской комиссии.

Сегодня в парламенте депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян напомнил обещание властей о том, что граждане Армении не являются "штрафным материалом". "Однако с введением указанной системы только в 2021 году было вынесено более 170 тысяч решений и приостановлено действие порядка 5000 водительских удостоверений", - заметил Манукян.

По словам парламентария, цель инициативы не в освобождении от ответственности лиц, совершивших правонарушения. Методы борьбы с нарушениями ПДД могли быть другими - с использованием только штрафных баллов без привлечения финансовой составляющей, считает Манукян.

Депутаты от правящей партии, как и замначальника Полиции Ара Фиданян, в очередной раз высказали свое несогласие, отметив, что речь идет не о двойной ответственности, а о том, чтобы бороться с недобросовестными водителями, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Депутаты фракции "Гражданский договор" отметили, что статья Конституции, на которую ссылается законопроект, касается недопущения двойной ответственности за одно правонарушение, а по балльной системе за нарушения начисляется штрафной балл. По действующему законодательству лицо несет ответственность не за ранее совершенное правонарушение, а лишь в том случае, когда оно систематически совершает правонарушения, представляющие общественную опасность. В результате лицо подвергается более суровой ответственности.

Секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян заявил, что регулировка противоречит Конституции в связи с чем они планируют обратиться в Конституционный суд.