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 Вторник, 8 Февраля 2022 16:31

Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан

Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан

АрмИнфо.Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Правительства.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный секретарь Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2021 год и намечены планы на текущий год.

 – По итогам года экономика страны выросла на 4 %. Рост обрабатывающей промышленности составил 5,5 %, строительной индустрии – 7,6 %. Положительная динамика наблюдается в секторе услуг: торговля выросла на 9,2 %, транспорт – на 3,6 %. Вместе с тем инфляция превысила установленный коридор, достигнув 8,4 %. События начала этого года внесли изменения в нашу привычную жизнь. В результате противоправных действий пострадали граждане и многочисленные субъекты малого и среднего бизнеса. По предварительным оценкам, сумма общего ущерба бизнесу от данных событий составила более 100 миллиардов тенге, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что наша страна переживает сложный период, связанный с пандемией, снижением деловой активности и вызовами национальной безопасности.

 – В этих непростых условиях мы сумели сохранить целостность государства благодаря единству и сплоченности нашего народа. На данном этапе главной задачей Правительства должно стать повышение благосостояния наших граждан, устранение разрывов в доходах, создание рабочих мест с достойными условиями труда. Мы все должны работать на благо народа, – заявил Глава государства.

По мнению Президента, одной из приоритетных задач является рост доходов населения и снижение неравенства.

– Сегодня почти 1 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума – абсолютный антирекорд за последнее десятилетие. Это происходит на фоне бодрых рапортов о постоянном росте средних зарплат, доходов на душу населения. В настоящее время по моему поручению разрабатывается Программа повышения доходов населения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второй задачи, требующей решения, Глава государства обозначил сдерживание инфляции.

– Пришло время поставить точку в вопросе неэффективного посредничества в сфере торговли. К примеру, снабжение жизненно необходимыми товарами трехмиллионной Алматинской агломерации в значительной степени зависит от рынка «Алтын Орда». Поручаю акимам Алматинской области и города Алматы совместно с Правительством разобраться, что там происходит и, наконец, навести порядок. Темная среда для криминалитета, в чем мы убедились в ходе январских событий в Алматы. Это касается и других регионов. В случае необходимости привлеките правоохранительные органы. Срок – 2 месяца, – сказал Президент.

Далее Глава государства остановился на задаче поиска резервов для роста экономики.

– Я не раз говорил, что большинство СЭЗ так и не стали эффективными площадками для привлечения инвестиций. И это несмотря на внушительный пакет налогового стимулирования почти в полтриллиона тенге. Что мы получаем в итоге? За последние три года объем произведенных на СЭЗ товаров не превышает 1,5 % от ВВП, а доля их экспорта и вовсе составляет 0,1 % от общестранового. Пора уже навести порядок в этом вопросе, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству в месячный срок принять все необходимые меры, привлечь внутренних и внешних инвесторов.

Глава государства полагает важным также ускорить решение проблем на таможенных границах.

– Я уже поручил разобраться с этим бардаком. Это крайне значимая статья для бюджета. Однако, на деле все идет не так гладко. Разница в зеркальной статистике с КНР в 5,7 млрд долларов тому свидетельство. На таможенной границе с Китаем ожидают электронную очередь более 12 тысяч автомобилей. Про незаконные действия уполномоченных экономических операторов я уже говорил. Как они получили такие серьезные преференции со стороны таможенных и иных контролирующих органов? Почему они были полностью выведены из системы управления рисками? На все эти вопросы я жду четкие и полные ответы в 10-дневный срок, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент остановился на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов всех уровней. Он считает неприемлемой ситуацию, когда 82 % регионов – дотационные.

–Я до этого давал поручение выработать новую систему межбюджетных отношений. Еще раз напоминаю об этом поручении, – сказал Глава государства.

Президент высказал свою позицию и по проблеме утилизационного сбора.

– По утильсбору мы приняли решение – все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен. Но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама. Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьютеров, –  отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на необходимости скорейшей реализации его инициативы о субсидировании арендного жилья, которая должна была заработать еще год назад.

– «Отбасы банку» и министерству цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50 % от арендной платы. А высвобожденные деньги семейного бюджета будут тратиться на другие нужды: продукты, образование, медицину. Поручаю начать прием заявок по этой системе не позднее 1 мая текущего года, – заявил Глава государства.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию агропромышленного комплекса.

Президент напомнил, что за последние 5 лет на развитие сельского хозяйства было выделено более 2 трлн тенге. При этом, по его словам, рост объемов субсидий не оказал позитивного воздействия на отрасль.

– Субсидии расхищаются, не доходят до адресатов, используются на не связанные с сельхозпроизводством цели. За последние годы из 960 расследуемых антикоррупционным агентством преступлений 54 % были связаны с хищением субсидий. Так, из 80 млрд тенге средств, выделенных на обводнение пастбищ, до 50 % ушли на ветер. Стоимость оборудования завышена в 2-3 раза, или средства освоены без фактической поставки оборудования, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства потребовал навести порядок в данной сфере и создать новую систему субсидирования, направленную на повышение эффективности аграрной отрасли.

Кроме того, Президент заявил о недопущении концентрации земли в одних руках.

– Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, разрешающий иметь в одних руках до 98 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные земельные владения, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Правительству поручено создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года.

Еще одним приоритетом в речи было обозначено развитие энергетического комплекса. Глава государства напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с кризисом в данной сфере: наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым срочно решать проблему энергетической безопасности страны, в том числе путем строительства АЭС.

– Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная чистая энергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики, – сказал Президент.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта отрасль остается одной из ресурсоемких.

– Необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы отрасли и расставить приоритеты. Это касается и будущих проектов в сфере здравоохранения, в частности, строительства 20 больниц с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Расходы на возведение каждого объекта в разы превышают стоимость действующих современных клиник. Такое государственно-частное партнерство нам не нужно, – считает Глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев сформулировал принципы, которых должны придерживаться и государство, и бизнес.

– Для построения Нового Казахстана нам нужна понятная и справедливая государственная политика. Политика, которая сформирует конкурентную и технологичную экономику без олигополий и произвола чиновников. Политика, которая сделает верховенство закона гарантией абсолютной неприкосновенности частной собственности и прав и свобод человека, – отметил Президент.

Он призвал власть и общество следовать идеологии добросовестного труда и справедливого вознаграждения, которая должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.

– Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, – заявил Глава государства.

В ходе заседания также выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, аким города Алматы Ерболат Досаев, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.


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