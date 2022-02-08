Вторник, 8 Февраля 2022 14:52

АрмИнфо.Президент Национальной академии наук Республики Армения академик Ашот Сагян в рамках рабочего визита в РФ, провел встречу с главой Российской академии наук, академиком Александром Сергеевым.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, в ходе встречи были обсуждены перспективы армяно-российского научного сотрудничества, совместно реализуемые программы, существующие проблемы. Собеседники коснулись пунктов дорожной карты по реализации положений Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, подписанного в Ереван, 5 ноября 2021 года. По оценке Сагяна, уже есть прогресс примерно по 80% пунктов дорожной карты.

"Наши российские партнеры провели мониторинг, они точно знают, какие проблемы есть "дорожной карте". Особый прогресс наблюдается в физике. В исследованиях, проводимых Роскосмосом и Росатомом, участвуют два наших института: Институт прикладных проблем физики и Институт радиофизики и электроники.

Большой интерес вызывают исследования, проводимые в области гидроэкологии в Армении, и в частности на озере Севан.

Планируем обменяться результатами нашего водного сектора и результатами исследования озера Байкал, а затем попытаемся найти общие закономерности для дальнейших исследований", - сказал армянский академик.

По его словам, есть успехи в области охраны природы, где сотрудничают Центр эколого- ноосферных исследований Национальной академии наук Армении и соответствующие институты Российской академии наук.

Сагян проинформировал, что есть прогресс в ключевых исследованиях Covid в нашем Институте молекулярной биологии. Речь идет о подготовке диагностических тестов. У российской стороны тоже есть свой вариант этих испытаний, есть намерение их объединить для отработки более эффективных вариантов.

"Также есть заинтересованность в сотрудничестве в области сельского хозяйства, в частности, в биопрепаратах, получаемых в научно-производственный центр "Армбиотехнология". Речь идет как о биоудобрениях, так и о биопрепаратах, которые используются в качестве стимуляторов роста. Выделю кисломолочный продукт "Наринэ", производство на его основе новых пробиотиков в виде попутной смеси. Здесь даже есть предпосылки для достижения совместного производства",

- сказал Ашот Сагян."

Глава НАН РА отметил, что запланирован визит в Армению вице-президента Российской академии наук, академика Юрия Балега, который в свое время был аспирантом Виктора Амбарцумяна. Цель визита

- обсуждение вопросов, связанных с Бюраканской обсерваторией.

В Москве Ашот Сагян встретился с местной армянской общиной и обсудил с ними существующие проблемы в сфере науки в Армении и перспективы развития. Затем он побывал в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне по приглашению его директора, академика Григория Трубникова. Там же он познакомился с известным армянским физиком, академиком РАН Юрием Ованесяном, который в конце 2021 года был удостоен Международной Менделеевской премии ЮНЕСКО за достижения в области фундаментальных нау