Вторник, 8 Февраля 2022 14:49

АрмИнфо. Железная дорога Горадиз - Мегри - Джульфа - Ордубад - Ерасх нужна не только Армении и Азербайджану, но и Китаю, Индии и даже США. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

"Давайте, наконец, поймем, что даже США также имеют на Южном Кавказе круг собственных интересов. Американцы делают те или иные заявления и шаги отнюдь не ради наших красивых армянских глаз. Они преследуют собственные цели, исходящие из экономических интересов США. И на пути этих интересов есть проблемы, решение которых требует разблокирования коммуникаций. В том числе железных дорог", - подчеркнул он.

И вот на подобном геополитическом и геоэкономическом фоне, в Армении, согласно Саркисяну, находятся люди, и даже целые политические партии утверждающие, что реэксплуатация данной железной дороги Армении совершенно невыгодна, а выгодна лишь Азербайджану. И потому просто не должна иметь место. Меж тем, на его взгляд, не считаться с международными реалиями, тенденциями и желаниями, тем более им противиться, Армения не может.

3 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения уже обсуждает практические вопросы строительства железной дороги из Ерасха в Горадиз. С этой целью Армению 2 февраля посетили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и глава РЖД Олег Белозеров. По итогам встречи с ними вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что стороны близки к озвучиванию первых результатов работы трехсторонней группы. По словам Пашиняна, обсуждаются техническое задание для дороги, ее проектировка, финансирование и начало строительства.

Представляет важность для той же Европы, на взгляд политика, и разблокирование армяно-турецкой границы. Что послужило в свое время причиной давления на Армению и Турцию в Цюрихе. И вот теперь к этому уже призывают президенты США и РФ. В этом свете, Саркисян считает противодействие руководства Армении желаниям Вашингтона, Брюсселя и Москвы совершенно неуместным. Он также отметил, что Армения могла бы противодействовать стремлениям Турции, но лишь имея в этом вопросе международную поддержку. В то время как сегодня ситуация обстоит с точностью наоборот.

"В условиях отсутствия поддержки в этом вопросе хотя бы одного серьезного игрока, мы просто не может противодействовать проектам по разблокировке региональных коммуникаций. И мы должны также понять, что с закрытой экономикой, находясь в ЕАЭС, в условиях продолжающейся инфляции, мы долго не протянем. И нам нечего будет противопоставить уже наблюдающейся миграции нашего населения. И если мы хотим все это предотвратить, то нам надо начинать с себя, с собственного образа мышления. Мышления суверенного государства, учитывающего реалии и готового к ним приспосабливаться. В собственных, а не чужих интересах", - подытожил Саркисян.