Вторник, 8 Февраля 2022 14:47

АрмИнфо.Партия "Национальный демократический полюс Армении" проведет акцию протеста перед зданием посольства Беларуси в РА.

Согласно сообщению НДП, акция "Достоинства" пройдет 9 февраля в 13:00 часов по местному времени по адресу Котайкская область, с. Ариндж ул. Баграмян 9, 9/1 в ответ на оскорбительные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении.

Отметим, что белорусский лидер в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву, касаясь возможных участников Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина.

При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.

Подобное отношение со стороны союзника по ЕАЭС и ОДКБ Беларуси к Армении вызвал шквал критики в армянском обществе.

Вместе с тем, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Вагаршак Акопян комментируя высказывания Лукашенко отметил, что президент Белоруссии как глава государства допустил непозволительные и крайне неуместные высказывания. По его словам, лидер страны-партнера не имеет права высказывать такие мысли в адрес других стран-партнеров.

А депутат от блока <Армения>, представитель АРФД Армен Рустамян назвал это заявление Лукашенко нонсенсом в международной дипломатической практике, одним из скандальных эпизодов. Однако, по убеждению оппозиционера, причины подобных высказываний своих союзников Армении нужно искать в себе. "Мы позволяем так говорить с собой. И не один Лукашенко это делает. Президент соседней страны прямо унижает и оскорбляет нашу страну и ее руководителя. Когда мы говорили, что Армения утеряла субъектность, не имеет авторитета, чтобы защитить себя и заставить считаться с собой, теперь видите, что это реальность. Это последствия. Лукашенко из тех одиозных личностей, которые говорят, что думают, не считаясь с тем, можно использовать такой лексикон или нет. Но это говорит о серьезных внутренних проблемах и том, что происходит за кулисами", - подытожил Рустамян.