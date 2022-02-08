Вторник, 8 Февраля 2022 12:52

АрмИнфо. Национальное собрание Армении 8 февраля в первом чтении обсудило пакет законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об автомобильном транспорте" и "О внесении изменений в Кодекс РА об административных правонарушениях", разработанный Правительством.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктуры РА Армена Симоняна, действующие законодательные нормы вызывают проблемы, связанные с выполнением договорных обязательств компаниями-перевозчиками, обслуживающими регулярные маршруты.

Правительство предлагает определить понятие "маршрутный лист", (бумажный либо электронный) на котором соответствующая отметка уполномоченного органа, предоставляющего право обслуживания маршрута, позволит обеспечить надлежащее качество маршрутных услуг.

Закон также определяет понятие "услуга электронной маршрутизации", внедрение которой позволит организовать процесс перевозки и осуществлять контроль через единую электронную информационную систему.

Помимо этого, по словам замминистра, на сегодня в соответствующих журналах не фиксируются рейсы транспортных средств. Тем временем с каждого рейса перевозчики должны платить "Армавтовокзалу" цену одного билета.

Поправки также позволят в онлайн-режиме следить за передвижением транспортных средств. В будущем вся информация о графике движения общественного транспорта будет доступна и каждому жителю. Это сориентирует граждан, которые не будут по долгу стоять в ожидании транспорта, а просто подойдут к остановке к моменту его приближения. Систему планируется внедрить к 2023 году.

В связи с актуальностью вопроса было принято решение организовать обсуждение во втором чтении пакета законодательных актов в течение 24 часов после принятия в первом чтении.