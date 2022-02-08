Вторник, 8 Февраля 2022 12:45

АрмИнфо.Официальный Ереван раскритиковал действия Азербайджана по искажению или уничтожению армянского культурно- религиозного наследия на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян реагируя на заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова, о создании комиссии по сбору фактов о якобы фальсификации албанских церквей армянами в Нагорном Карабахе, в частности заявил: "Решительно осуждаем сделанное 3 февраля министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым заявление о создании рабочей группы для уничтожения и изменения идентичности армянских религиозных и историко-культурных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана. Создание такой структуры на государственном уровне с целью сознательного и незаконного присвоения историко-культурного наследия соседнего народа, лишения его исторической памяти не имеет аналогов даже в истории конфликтов. Это еще раз доказывает, что случаи вандализма и уничтожения армянского исторического, культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе во время 44-дневной войны, в последующий период носят преднамеренный и спланированный характер, и что являются частью политики по лишению Нагорный Карабах ее коренного армянского населения". При этом Унанян констатировал, что этот шаг правительства Азербайджана является открытым вызовом решению Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении срочных мер, который четко обязывают Азербайджан "принять все необходимые меры для предотвращения и наказания вандализма и всех актов осквернения армянского культурного наследия, включая церкви, другие места отправления культа, памятники, природные объекты, кладбища и другие артефакты".

"В сложившейся ситуации все более актуальным становится немедленное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО и его беспрепятственное участие на местах для сохранения армянских памятников Арцаха, являющихся частью всемирного культурного наследия и предотвращения случаев вандализма. Эта политика искажения идентичности армянского историко-культурного наследия, уничтожения религиозных святынь, противоречит заявлениям Азербайджана о достижении примирения, создает серьезные препятствия для установления локального мира в регионе", - заверил Унанян. Напомним, что еще 3 февраля министр культуры Азербайджана Анар Керимов сообщил, что в АР уже сформирована так называемая рабочая группа албанских историков и архитекторов, "задачей которой будет удаление фальшивых армянских следов" с якобы албанских архитектурных памятников, на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль. В Армении проигнорировали данное сообщение азербайджанской стороны, которое нацелено на полное уничтожение армянского наследия на вышеуказанных территориях. И лишь сегодня, после того, как накануне более двух десятков неправительственных организаций Армении выступили с заявлением, в котором потребовали от премьер-министра Армении и правительства (в частности, Министерства иностранных дел РА, Министерства образования, науки, культуры и спорта) незамедлительно отреагировать и уведомить Международный Суд ООН о действиях властей Азербайджана, направленных на уничтожение армянского культурного наследия на территории Нагорного Карабаха, последовало заявление армянского внешнеполитического ведомства