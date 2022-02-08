Вторник, 8 Февраля 2022 12:42

АрмИнфо.В условиях, возникших перед Арменией и Арцахом чрезвычайно сложных вызовов, нынешние власти сконцентрировали все свои ресурсы на преследованиях, пытках оппозиции, на аресте любой ценой и приложении максимальных усилий для содержания под арестом ее представителей. Об этом говорится в заявлении второго президента Армении, лидера блока "Айастан" (Армения) Роберта Кочаряна.

Он обратил внимание, что исключительно за свои политические взгляды арестованы Аруш Арушанян, Манвел Парамазян, Нарек Манташян и Гарник Исагулян.

"Сегодня мы уже не удивляемся аресту судьи за совершение правосудия. Это новая планка правового позора. Это специальное действие по уничтожению независимости судебной системы и новая волна запугивания арестами. Происходящее является разрушением правового государства при молчаливом содействии международных структур", - констатировал Кочарян.

По убеждению второго президента Армении, все это показывает, что власти слабы и немощны для противостояния сложным вызовам. "Вместо этого они делают все, чтобы сломить противостояние внутри страны. Очевидно, что в ряде первых головных болей именно власть. Эти процессы не могут длиться долго, в конце концов, они подойдут к завершению, поскольку такой объем противозаконных действий не переварила ни одна власть. Скоро наступит время ответа", - подытожил Кочарян.

Отметим, что Апелляционный уголовный суд сегодня, 8 февраля, рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении главы общины Гориса Аруша Арушаняна, который обвиняется в умышленном подстрекательстве к тяжкому преступлению во время внеочередных парламентских выборов. В частности, Арушанян инкриминируется дача избирательной взятки двум или более лицам. Арушанян не признает предъявленное ему обвинение. В эти минуты, во дворе суда проходит акция в защиту Арушаняна.