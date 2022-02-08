Вторник, 8 Февраля 2022 00:20

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал вероятных участников Союзного государства. Так в интервью Владимиру Соловьеву, отвечая на соотвествующий вопрос, Лукашенко выразил убеждение, в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина.

«Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана это было хорошим уроком. Если говорить о сроке в 15 лет, то уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Ну а остальные, по периметру – по мере объединения этой мощи или в процессе ее объединения,- сказал он.

На уточнение, что "то есть это будет союз славянских государств и Казахстан", Лукашенко ответил отрицательно. «Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел. Азербайджан выбивается из этой когорты, мы там много ошибок наделали. Это отдельный разговор. И там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут пути, газ, нефть…А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан в силу своей экономической необходимости, думаю, что тоже присоединятся», — сказал президент Беларуси.