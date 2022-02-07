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 Понедельник, 7 Февраля 2022 19:42
Марианна Мкртчян

В НАТО выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

В НАТО выступили за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо. Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прокомментировал передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнопленных.

"Это действительно хорошие новости. НАТО высоко ценит партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном. НАТО выступает за нормализацию отношений между этими странами, что в свою очередь будет способствовать улучшению стабильности и благополучия в регионе", - написал Коломина в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, при посредничестве президента Франции и главы Европейского совета, Азербайджан передал Армении 8 армянских военнопленных. В замен Азербайджан потребовал информации о местах захоронения граждан Азербайджана, погибших в ходе первой карабахской войны.

Напомним также, что согласно обновленному еще в 2015 году списку Международного комитета Красного Креста в результате карабахского конфликта в начале 90-ых прошлого столетия  без вести пропали 4496 человек.

Данные были собраны представительствами Красного Креста в Азербайджане, Армении, и в Нагорном Карабахе. Из 4496 человек 405 были зарегистрированы Ереванским офисом МККК, 372 - миссией Красного Креста в Нагорном Карабахе и 3719 - представительством в Азербайджане.


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