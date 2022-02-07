Понедельник, 7 Февраля 2022 19:07

АрмИнфо.Неправительственные организации Армении требуют у премьер-министра и правительства РА встать на защиту армянского культурного наследия Арцаха.

Так, более двух десятков неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором потребовали от премьер-министра Армении и правительства (в частности, Министерства иностранных дел РА, Министерства образования, науки, культуры и спорта) незамедлительно уведомить Международный Суд ООН о действиях властей Азербайджана, направленных на уничтожение армянского культурного наследия на территории Нагорного Карабаха. Обратить их внимание на несоблюдение/нарушение Баку обеспечительных мер, примененных по делу Армения против Азербайджана, и при необходимости потребовать применения дополнительных мер для предотвращения планируемых преступлений и безвозвратной утраты армянского культурного наследия.

НПО также требуют от исполнительного органа Армении обратиться в соответствующие структуры ООН, в том числе в ЮНЕСКО (в том числе в качестве члена Генерального совета ЮНЕСКО), к Специальному докладчику по вопросам культуры с призывом, организовать визит в Арцах для мониторинга и сбора фактов о текущем состоянии армянских памятников.

Данное заявление НПО Армении сделали после того, как правительство Азербайджана заявило, что сформировало так называемую рабочую группу албанских историков и архитекторов, задачей которой будет удаление "фальшивых армянских следов" с якобы албанских архитектурных памятников.

"Очевидно, что данная акция направлена на ликвидацию армянского культурного наследия на территории Арцаха, в результате чего под вопросом будет и право арцахских армян жить и созидать на своей земле", - подчеркнули НПО, напомнив об участи порядка 3000 древних армянских хачкаров на кладбище в Старой Джуге (Нахиджеван), которые были стерты с лица земли еще в 2005 году.

"Таким образом, азербайджанские власти доказали, что способны проводить свою политику этнических чисток, уничтожая армянские исторические следы", - говорится в заявлении НПО. В этом ключе напоминается, что Гаагский суд в своем решении о применении обеспечительных мер от 7 декабря 2021 по делу Армения против Азербайджана, потребовало от властей Азербайджана принять все необходимые меры для предотвращения, наказания вандализма и всех актов осквернения армянского культурного наследия, включая церкви, другие места отправления культа, памятники, природные объекты, кладбища и другие артефакты.

"Своими нынешними действиями Азербайджан нарушает это решение, доказывая свою решимость завершить начатое дело. К сожалению, регулярные антиармянские призывы президента Азербайджана Ильхама Алиева и политика открытой этнической чистки и культурного геноцида не находят должного отклика со стороны властей Республики Армения. Позиция последних зачастую не соответствует катастрофической ситуации, связанной с нарушениями суверенитета и безопасности Армении, вызовов, связанных с попиранием прав человека населения Армении и Арцаха", - говорится в совместном заявлении НПО.